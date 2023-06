Yailin comienza a facturar a nombre de Anuel y le lanza indirecta en una canción

A esta nueva tendencia de los urbanos lanzar indirectas a sus ex parejas, que empezó Karol G en el tema “Mamiii” con Becky G, se unió la madrugada de este viernes Yailin la más viral con el estreno de su nuevo tema “Narcisista”, una bachata en la que demuestra su nivel de entonación y no dudó en referirse a Anuel AA a través de su lema "Real hasta la muerte", como también nombró su empresa.

Luego del estreno en YouTube del audio de la canción con una foto suya de portada, la cantante dominicana compartió en su Instagram un clic de 22 segundos donde se ve en un estudio de grabación.

"Egoísta, mentiroso y narcisista, que ya no estoy en ti, no insistas. En mi película no eres protagonista. Egoísta, mentiroso y narcisista, que ya no estoy en ti, no insistas. En mi película no eres protagonista", dice el coro.

"No lo voy a negar, sé que me fue muy mal, pero te va ir peor... llora, ahora prefiero estar sola, el karma te va a devolver pa' tra'. Real hasta la muerte y te volviste na', te volviste na'", continúa la letra.

El pasado 2 de marzo, Anuel también lanzó “Más rica que ayer” donde regresa a sus orígenes y hace su popular grito de "¡Bebesita!", que muchos habían adjudicado cariñosamente a "La Bichota", pero él dejó claro en Molusco TV que "Bebesita" es una frase común en Puerto Rico.

Pero no todo quedó ahí, Anuel ha probado las dulces mieles de mercadear su música a través del chisme y el 20 de abril apareció en "Mi exxx", una colaboración con Wisin.

Además del polémico título del sencillo en el videoclip se muestra un carro muy parecido al que usaron Anuel y Karol en su primera canción juntos, "Culpables".

No solo Anuel, Karol y Yailin se han tirado los trapitos al sol sino que Shakira se desahogó sobre su separación de Gerard Piqué con "Bzrp Music Sessions, Vol. 53" junto a Bizarrap y luego con "TQG" con Karol G.