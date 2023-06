Cinco décadas cantando: artistas dominicanos del siglo XX que se mantienen vigentes

Tienen carreras que rondan los 50 años o más. Sin embargo, su arte, su música y su voz se dejan sentir en el tiempo y transcurridas dos décadas del siglo XXI se mantienen vigentes. Solo hacen subir a un escenario y el público se los goza en cada actuación.

Más de una veintena de artistas dominicanos que iniciaron sus vidas artísticas entre las décadas de los 50 y los 70 aún se mantienen vigentes, grabando o protagonizando presentaciones.

La lista la conforman Cuco Valoy, Aníbal de Peña, Camboy Estévez, Niní Cáffaro, Adalgisa Pantaleón, Fausto Rey y José Alberto, “El Canario”.

También los bachateros Luis Segura, Ramón Cordero, Leonardo Paniagua y José Manuel Calderón.

En el merengue están Wilfrido Vargas, El Conjunto Quisqueya, Jossie Esteban, Fernando Villalona, ya con 50 años cumplidos en el arte. Con más de 40 se suman Toño Rosario, Milly Quezada, Dioni Fernández, Ramón Orlando, Rafa Rosario y Aníbal Bravo.

Longevos

Entre los más longevos vigentes figura Cuco Valoy (6 de enero de 1937), quien registra 73 años de carrera. Inició con Los Ahijados en la década del 50, cantando. Dio un paso al merengue en los años 70 y formó la agrupación Los Virtuosos de Cuco Valoy, la que luego fue llamada como “La Tribu de Cuco Valoy”. Con una vasta discografía, interpretó ritmos como el merengue, bachata, salsa, cumbia, son montuno, bolero, guaracha y cha-cha-chá. En los últimos años ha realizado presentaciones, sobre todo en Colombia.

Cuco Valoy, de 86 años, cantando en el Jaragua.

Otro ejemplo: Aníbal de Peña. En 1945 tenía 12 años y a esa edad compuso su primera canción: “Muchachita de mi pueblo”.

Su carrera alcanza gran despegue en los años 60. Su primer éxito fue “Mi debilidad”. En la actualidad reside en Estados Unidos, donde continúa presentando sus conciertos. Aníbal nació el 11 de mayo de 1933.

Aníbal de Peña tiene un gran repertorio de canciones románticas. ADRIANO ROSARIO/LISTÍN DIARIO

Finalizando la década de los 50 Octavio Camboy Estévez (8 de diciembre de 1944) ingresó en la orquesta de Primitivo Santos, iniciando en la década de 60 su carrera de manera pública. Con el inicio de los años 70 se lanza como solista. “Los caminos de la vida”, “Unión eterna”, “Hoy no estoy para nadie” y “Mi calle triste” son algunos de sus temas más conocidos. Camboy, quien este 8 de diciembre cumple 90, reside en Estados Unidos y su canto por los escenarios se mantiene.

Camboy Estévez

Del primer Festival de la Voz

Uno de sus grandes legado de Niní Cáffaro (25 de noviembre 1939) es ser el intérprete de la canción más hermosa y conocida de República Dominicana, “Por amor”, autoría de Rafael Solano.

En 1961 grabó su primer tema “Violeta”. “Ayúdame a Olvidarte”, del autor Juan Lockward y “El Corazón no miente”, de Juan Bruno Terraza, fueron sus primeros éxitos de ese año.

Cuatro años después continúa con “En Ruinas” y “Cada vez más”. Fue el primero en ganar el Primer Festival de la Canción Dominicana con el emblemático tema “Por amor” (1968). En 2010 celebró 50 años de carrera artística y en 2018 los 50 de “Por amor”. Con frecuencia realiza actividades artísticas.

Niní Cafarro

En 1971 Adalgisa Pantaleón (10 de noviembre de 1954) participa en el primer Festival Nacional de la Voz, organizado por el compositor dominicano Rafael Solano.

En 2021 celebró 50 años en el arte. Su paso por los escenarios ha recibido el aplauso del público. Se consagró como una de las principales solistas del país y en 1989 entró a la agrupación de Juan Luis Guerra.

Adalgisa Pantaleón

Bachateros

En 2020, Luis Segura fue nombrado oficialmente como el Padre de la Bachata por el Senado de República Dominicana. Nació el 21 de junio de 1939 en Mao, Valverde, e inició su carrera en 1960. Su gran éxito es “Pena de ti”, un símbolo del género de la bachata. Este año “El papa de la bachata” se prepara para despedirse en grande con el concierto “Fin de la Historia”, en la Gran Arena del Cibao, el 29 de julio.

Luis Segura tendrá su primer y último concierto en Santiago de los Caballeros

Ramón Cordero, en cambio, nació en abril de 1939. También inició su vida artística en la década del 60, siendo uno de los pioneros en el ritmo. Este 2023 Leonardo Paniagua celebra 50 años de haber lanzado su primera producción discográfica “Con el conjunto Paredes Vol. 2” (1973).

De los primeros bachateros José Manuel Calderón se reconoce como el creador del género del amargue. Nació en 1941 y sus primeros temas salen a la luz en 1960.

Vigencia es igual a éxito

Para los artistas el éxito se mide por su vigencia en el mercado, sobre todo, por su permanencia en el gusto de sus consumidores.

El cancionero dominicano tiene en cartelera, cantando y bailando, todavía, a muchos de ellos con varias décadas en el escenario.

En los 70´ Fausto Rey se convirtió en uno de los principales intérpretes de la balada, reconocido internacionalmente. “Vete de aquí”, “Me muero por estar contigo”, “Yolanda”, “Loco dicen que soy”, fueron algunos de sus éxitos. “El Niche” como se le denominó nació el 1 de diciembre de 1951. Su paso por la agrupación de Johnny Ventura fue el escenario ideal para mostrar su talento. Su popularidad alcanzó llenar el estadio Quisqueya, junto a la Sophy de Puerto Rico.

Este lunes Fausto Rey, que finalizando los 80, creó su agrupación de merengue se presenta en la discoteca Jet Set, de Santo Domingo.

Con Wilfrido Vargas (24 de abril de 1949) el merengue dio un cambio vertiginoso iniciado en la década de 1970. Este año su primer merengue “Dolorita” cumple 50 años. Fue el creador de agrupaciones como Los Hijos del Rey, Las Chicas del Can, The New York Band y Altamira Banda Show.

Wilfrido Vargas

El salsero dominicano José Alberto “El Canario” a inicios de 1970 y siete años después se convierte en el líder de la Típica 73, en donde tomó notoriedad. En 1983 arma su agrupación con la que ha logrado el éxito internacional.

Celebra en Chavón

En 1971 Fernando Villalona se presentó, por primera vez, en televisión nacional en el Festival de la Voz. Su carisma enloqueció a los dominicanos, iniciando su carrera en Los Hijos del Rey, luego crea su propia agrupación. Este 12 de agosto “El Mayimbe” asumirá de nuevo el reto de cantar en el Anfiteatro Altos de Chavón con el espectáculo “Fernando Villalona, El Mayimbe Vuelve a Chavón”.

El año pasado Chucky Acosta, Javish Victoria, Adib Melgen y Elías Santana, los integrantes de El Conjunto Quisqueya celebraron cinco décadas en la música. La agrupación que se formó en Puerto Rico, en 1972 se convirtieron en los grandes propulsores de la proyección del merengue de la diáspora, logrando enorme popularidad y consistencia en base a sus éxitos, que llevaron a esta orquesta ser una de las más populares en merenguera a escala internacional, no solo en épocas navideñas, sino durante todo el año.

Aníbal Bravo celebró el pasado año sus 50 años de carrera artística, con un concierto presentado en Hard Rock Café. “El Comandante”, como se le conoce, nació el 24 de abril de 1954 e inició su carrera artística en 1972, logrando una trayectoria marcada por decenas de éxitos y una gran cantidad de buenos cantantes a los cuales moldeó para convertirlos en estrellas del merengue.

Milly 45 aniversario

El primer álbum “Tú sabes” de “Milly y los vecinos” vio la luz en 1976. En principio la agrupación reunía a Milly Quezada y a su esposo Rafael Vázquez, a sus hermanos Jocelyn, Rafael y Martín Quezada. Su aparición llamó la atención del público por ser las pocas mujeres que se atrevieron a interpretar merengue.

Milly Quezada.

Milly, quien se convirtió en “La reina del merengue” lleva más de cuatro décadas en los escenarios, este 17 de junio celebra el 45 aniversario de su carrera artística con el espectáculo “Viva La Reina Tour”, en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

El debut de Los Hermanos Rosario en televisión nacional se transmitió en 1978, el grupo se formó en mayo de 1976, en la provincia de Higüey, al este del país. La agrupación, liderada por Rafa y Toño Rosario, se convirtió en una de las principales orquestas del merengue.

En abril de 1990 Toño decidió emprender un nuevo grupo, obteniendo el éxito de inmediato. Toño se ha vendido con una imagen artística muy creativa y con un estilo rockero, que a sus 67 años luce espectacular.

Toño Rosario

Jossie Esteban y la Patrulla 15, formada por Jossie Esteban (Esteban Grullón) y Alberto Martínez (conocido como Ringo) fue creada en 1979, en Puerto Rico. Como agrupación apoyaron a otros grupos musicales como Zona Roja y Las nenas de Jossie y Ringo, agrupación en donde se inició Olga Tañón.

Con apenas 15 años el primer arreglo musical de Ramón Orlado Valoy se registra en 1975, para La Tribu, agrupación de su padre Cuco Valoy,

Desde entonces se desempeñó como pianista, arreglista, cantante y compositor hasta 1984, cuando formó su propia agrupación.

El rock and roll conquistó a Dioni Fernández, quien en 1969 formó un grupo junto al músico El Gran Comprés. La banda tuvo vida hasta 1973, ese mismo año comienza como pianista en una banda musical, hasta que en 1975 le llega la oportunidad con Félix del Rosario. Dioni logra el éxito en los ochenta con “El Equipo de Dioni Fernández”.