George Winston, pianista con ventas millonarias conocido por su estilo melódico, muere a los 73 años

George Winston, el pianista ganador de un Grammy que mezcló jazz, música clásica, folk y otros estilos en álbumes con millones de ventas como "Autumn", "Winter Into Spring" y "December", falleció a los 73 años. .

Según un anuncio en su sitio web www.georgewinston.com, confirmado por un portavoz, Winston murió el domingo después de una batalla de 10 años contra el cáncer.

“A lo largo de sus tratamientos contra el cáncer, George continuó escribiendo y grabando música nueva, y se mantuvo fiel a su mayor pasión: actuar para audiencias en vivo mientras recaudaba fondos para Feeding America para ayudar a combatir la crisis nacional del hambre junto con la donación de las ganancias de cada uno de sus conciertos. a los bancos de alimentos locales”, se lee en un comunicado en su sitio web.

Su álbum más reciente, “Night”, salió el año pasado.

Winston nació en Hart, Michigan, creció en Montana, Florida y Mississippi y recibió influencias que iban desde Fats Waller hasta The Doors. Lanzó más de una docena de álbumes de piano solo, junto con bandas sonoras para la miniserie de televisión "This Is America, Charlie Brown" y "The Velveteen Rabbit", que presentaba la narración de Meryl Streep del clásico infantil. Su lanzamiento de 1995, "Forest", ganó un Grammy a la mejor grabación New Age, mientras que su tributo a los Doors, "Night Divides the Day", recibió una nominación al Grammy en 2004 como mejor álbum instrumental contemporáneo.

“Se me ocurrió el estilo melódico que toco en 1971, y siempre lo he llamado 'Piano folclórico' (o más exactamente 'Piano folclórico rural'), ya que es melódico y no complicado en su enfoque, como la guitarra folclórica. selección y canciones folklóricas, y tiene una sensibilidad rural”, se lee en una cita de una sección de “Preguntas y respuestas” en su sitio web.

“Solo toco las canciones lo mejor que puedo, inspirado por las estaciones y las topografías y regiones, y, ocasionalmente, por elementos sociológicos, y trato de mejorar como jugador con el tiempo”.