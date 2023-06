Wayne Brady y Alan Mingo Jr. compartirán el papel principal en la nueva versión de 'The Wiz'

Dos hombres que calzaron tacones de 6 pulgadas para “Kinky Boots” en Broadway interpretarán al personaje principal detrás del telón cuando “The Wiz” haga una gira por Estados Unidos a partir de este otoño y llegue a Broadway en 2024 — Wayne Brady y Alan Mingo Jr.

“Wayne y yo nos remontamos a donde éramos amigos en Los Ángeles como actores”, dice Minho. “Entonces, ¿qué mejor manera de compartir un concierto con tus amigos?” Agrega Brady: “Es un sueño. Realmente es un sueño”.

Brady interpretará a Wiz en San Francisco del 16 de enero al 2 de febrero. 11 en el Golden Gate Theatre y en Los Ángeles del 13 de febrero al 3 de marzo, antes de llegar a Broadway en la primavera de 2024.

Mingo jugará el Wiz en las ciudades restantes de la gira nacional, comenzando con el lanzamiento en Baltimore e incluyendo Cleveland; Washington DC; Pittsburgh; Charlotte, Carolina del Norte; Atlanta; Greenville, Carolina del Sur; chicago; Des Moines, Iowa; Tempe, Arizona y San Diego.

Los dos actores estuvieron por última vez en Broadway en “Kinky Boots” interpretando a Lola. Brady le entregó el papel a Mingo y "ahora me iré de gira y luego le pasaré la batuta", dice Mingo.

“The Wiz” fue uno de los dos espectáculos en los que un joven Brady siempre soñó con presentarse algún día. “Siempre quise estar en 'The Wiz'. Siempre quise estar en 'Dreamgirls'. Esos fueron dos de los clásicos que, de niño, fueron una especie de estrella polar del teatro. Fue como, 'Oye, si puedes estar en uno de estos programas, eso significa que lo lograste'”.

El elenco también incluirá a Kyle Ramar Freeman como el León, Phillip Johnson Richardson como el Hombre de Hojalata y Avery Wilson como el Espantapájaros. Schele Williams dirigirá y dice que espera que el programa se convierta en una "piedra de toque para una nueva generación".

El espectáculo está adaptado de “El maravilloso mago de Oz” de L. Frank Baum, con un libro de William F. Brown y música y letra de Charlie Smalls.

“The Wiz” se estrenó en Broadway en 1975 y ganó siete premios Tony, incluido el de mejor musical. Tiene canciones clásicas como "What Would I Do If I Could Feel" y "Ease On Down the Road".

Una versión cinematográfica de 1978 de "The Wiz" protagonizada por Diana Ross, Lena Horne y Richard Pryor como Wiz. Michael Jackson coprotagonizó como el Espantapájaros, con Nipsey Russell como el Hombre de Hojalata y Ted Ross como el León. NBC televisó una versión en vivo en 2015 con Queen Latifah, Ne-Yo y David Alan Grier.

Tanto Brady como Mingo dicen que el espectáculo, con actores negros al frente y al centro, tiene una nueva resonancia a medida que avanza en los próximos meses.

“Pienso en todas estas personas de color en este escenario contando la historia de una mujer joven que está perdida y busca algo. Está privada de sus derechos y se encuentra con otros tres jóvenes que están buscando algo y no pueden obtener las respuestas de las personas mayores que los rodean porque el mundo es un caos. Ella tiene que dar un paso al frente y encontrar su camino, absolutamente ahora es el momento”.

Mingo, que estuvo en las versiones originales de "Rent" y "The Little Mermaid", dijo que "The Wiz" tuvo un papel importante en la inspiración de su carrera.

“Me impulsó a entrar en este negocio”, dice. “Me encanta compartir nuestro arte con un nuevo grupo de audiencias. Con suerte, se convertirán en mecenas maravillosos, si no se dedican a las artes”.

La producción original de Broadway contó con Stephanie Mills como Dorothy, Dee Dee Bridgewater como la bruja buena Glinda y Andre De Shields como Wiz.

Brady, quien ganó un premio Primetime Emmy con "Whose Line Is It Anyway?" dice que lanzará su Wiz en algún lugar entre Prior y De Shields.

“Ya sé que tengo dos lugares de los que puedo sacar inspiración. Me encantó el giro oscuro de Richard y me encantó el giro estelar de Andre y su estilo y toda la grandiosidad”, dice. “Así que creo que en algún lugar en el medio pondré a mi chico. Creo que puedo aportarle cierto encanto y luz”.