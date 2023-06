Fernando Villalona buscará llenar Altos de Chavón el próximo 12 de agosto

37 años después de su primera presentación en el anfiteatro de Altos de Chavón, El Mayimbe, Fernando Villalona, regresará al mismo escenario con intención de recoger sus mayores éxitos y el reto de llenar el espacio a su máxima capacidad.

“Fernando Villalona, El Mayimbe Vuelve a Chavón”, así lleva por nombre el espectáculo que apartó fecha para el próximo 12 de agosto.

“No saben ustedes lo feliz y lo orgulloso que me siento… Feliz y orgulloso porque después de 37 años vuelo a Altos de Chavón. Para mí es un reto porque cada fiesta, cada show, cada espectáculo, cada presentación mía, sino no me pusiera nervioso”, expresó el intérprete de “Dominicano Soy”.

El show llega en el marco de la celebración del 40 aniversario del anfiteatro, organizado por la empresa Big Show Pro y Casa de Campo, quienes prometieron presentar una propuesta escénica completamente diferente a lo ya antes visto en la veteranía de Fernandito.

La orquesta musical será llevada por Manuel Tejada, acompañado por una selección de músicos que recogerán el repertorio del merenguero con cinco décadas de carrera, y temas como "Seré", "La hamaquita", "El gusto", "Cama y mesa", "Muchachita mia", "Delirante amor", "El Quijote", "La cartita", "Carnaval" y otros.

El propio Villalona reconoció como “lo más bonito para su legado”, lo que pueda acontecer el 12 de agosto en Chavón.

“Encárguense de decirle a la gente que yo necesito que eso se llene. Sería lo más bonito para mi legado lo que pueda suceder esa noche en Altos de Chavón”, expresó.