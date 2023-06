Demandan a Nicki Minaj por dañar costosas joyas prestadas

Según TMZ, la rapera Nicki Minaj tendrá que ir a la corte por dañar costosas joyas luego de que su estilista, Brett Alan Nelson, firmara un contrato con la joyería Roseark, la cual aceptó prestarle 66 de sus piezas.

En su contrato, la tienda y Brett acordaron que las joyas debían ser entregadas dentro de una semana, tiempo que no fue cumplida, y pagar los daños que las mismas pudieran sufrir.

Ahora, Roseark está demandando a Nicki y a su estilista por $26,239.50 más intereses, ya que cuando las joyas fueron entregadas, notaron un daño notable en "par de aretes y un anillo de hojas", señaló el medio.

Por otro lado, una fuente cercana a la cantante de "Anaconda" dijo que: "Todo fue devuelto a tiempo como se prometió y fue solo después de que los artículos estuvieron en posesión del joyero durante algún tiempo que la tienda se quejó de que faltaba una piedra".

Asimismo, el abogado de Nicki negó las acusaciones y aseguró que el joyero solo quiere usar a su cliente para generar publicidad.

"No se nos ha presentado ninguna evidencia de que Nicki haya dañado alguna de las joyas en cuestión. Esta demanda parece no ser más que un reclamo de seguro ordinario por parte del joyero, diseñado para generar publicidad para sí mismo y extraer un pago al que no tiene derecho. Defenderemos la demanda enérgicamente", puntualizó.