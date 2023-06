Rodeada de invitados de lujo, Natti Natasha celebra la apertura de su restaurante en Miami Beach

Anoche, jueves 11 de mayo, en un evento exclusivo para la prensa y colegas de la industria hicieron la apertura de la nueva locación de Sugar Factory en el 1575 Alton Road en Miami Beach, de la cantante de música urbana y tropical Natti Natasha en sociedad con Sugar Factory American Brasserie, considerado "el restaurante más ‘Instagrameado’ y spot turístico de las celebridades".

Decenas de allegados e invitados tales como Lele Pons, Guaynaa, Miss Universe 2006 Zuleyka Rivera, Rodner Figueroa , su socio David Grutman y esposa Isabelle, además de artistas como ADSO, Dj Irie, Cano Aguilar y la presentadora Celine Toribio celebraron junto a Natti Natasha este nuevo proyecto degustando algunos de los platos y cócteles extravagantes que los comensales podrán disfrutar a partir de hoy viernes, 12 de mayo. El menú se caracteriza por su platillos extravagantes con una nueva cocina de fusión latina, una pared de neón con la leyenda “Rosé All Day by TASHA” y una variedad de nuevos cócteles preparados con el vino espumoso de Natti Natasha, TASHA Sparkling Rosé. Durante la celebración, los cócteles preparados con el vino espumoso TASHA Rosé de Francia fueron la orden del día y un éxito rotundo.

Ofreciendo brunch los siete días de la semana, almuerzo, cena, un menú nocturno y su emblemática carta de cócteles, cada elemento de Sugar Factory ha sido diseñado para darle a los clientes una experiencia interactiva llena de momentos memorables. Nombrado "El restaurante más ‘Instagrameado’” en los Estados Unidos," Sugar Factory Firestone ofrecerá el menú más grande hasta el día de hoy, con una variedad de platillos extravagantes y opciones para cualquier paladar, incluyendo: sabroso brunch diario, quesadillas, paninis, wraps, tacos, fajitas, sushi, hamburguesas, batidos, copas humeantes, Insane Milkshakes y mucho más.

Los clientes podrán disfrutar de una experiencia gastronómica inolvidable con cenas en el interior y al aire libre, una decoración vibrante, platillos deliciosos y golosinas dignas de ser fotografiadas. Además, contará con Toothfairy ,una confitería adyacente, la cual expondrá la pared de caramelos de Sugar Factory, que irá del suelo al techo, con más de 50 tipos de golosinas, incluida una selección de novedosos caramelos y las mundialmente famosos Couture Pops de la marca. La cafetería, ofrece artículos para llevar, tendrá su propia panadería, donas caseras y pastelillos, así como platos de açaí, panecillos, pasteles, empanadas, batidos de proteínas y mucho más.

El espacio de Sugar Factory de 7,000 pies cuadrados cuenta con un comedor interior de 150 asientos lleno de experiencias interactivas, incluyendo un gran patio al aire libre. Los clientes serán recibidos por la decoración “Instagrameable” de Sugar Factory, incluyendo paredes de flores de tamaño natural conobras de arte de neón, pantallas LED, la pared de puntos del suelo al techo instantáneamente reconocible, y una zona de bar con paneles de madera con vistas a un letrero LED retro envolvente.

Sugar Factory estará ubicado en el 1575 Alton Rd, Miami Beach, FL 33139. Abrirá de lunes a jueves de 10 a.m. a 11 p.m., viernes de 10 a.m. a media noche, sábado de 10 a.m. a 1 a.m., y domingo de 10 a.m. a 10 p.m.

Sobre Sugar Factory

Sugar Factory, nombrado "El restaurante más Instagrameado de los Estados Unidos" por Food & Wine Magazine, ofrece un dulce escape con ubicaciones a lo largo de los Estados Unidos. Para más información sobre Sugar Factory visite www.sugarfactory.com.

Sobre Natti Natasha

Natti Natasha se ha apoderado silenciosamente de la cultura popular mundial con cada movimiento que hace. Su atractivo sexy y su entrega sin complejos siempre suben la temperatura y hacen que el mundo arda en llamas cuando inicia otro capítulo. Como la artista latina con más Top 10 en el Latin Rhythm Airplay de Billboard, 10 sencillos No. 1 y docenas de placas de oro y platino, Natti encendió 2022 con el himno del Orgullo Dominicano, "Wow BB'' con sus compatriotas dominicanos El Alfa y Chimbala, y encendió el verano con "Mayor Que Usted" junto a Daddy Yankee y Wisin & Yandel, uniendo a dos de los mayores íconos del reggaeton en un solo tema lleno de energía e innegable “swagger.” Su segundo álbum, “Nattividad”, se convirtió en uno de los más escuchados en múltiples plataformas digitales en su primera semana y produjo cinco sencillos que fueron No. 1 en Estados Unidos y México. Paralelamente al disco, fue productora ejecutiva de la serie original de YouTube de ocho episodios "BRAVA", protagonizó la popular docu-serie "Everybody Loves Natti" en Amazon Prime Video y se convirtió en la primera artista latina en lanzar su propia marca de vino espumoso, TASHA. Como embajadora de marca, Natti fue portavoz de la campaña de cosméticos MAC "Baile de Ojos" con Pabllo Vittar, de la campaña de joyería Pandora "Beats of Pandora" y se unió al Restaurant Strong Fund de Grubhub, ayudando a proporcionar ayuda a restaurantes y trabajadores afectados por la pandemia. Una artista cuya música trasciende el tiempo, sigue rompiendo estigmas con poderosos mensajes de empoderamiento y crea una profunda conexión con los fanáticos mostrando compromiso con su cultura, convirtiéndose, sin duda, en una de las artistas latinas más populares e influyentes de la actualidad. La furia creativa de Natti se manifestó en 2023 con el tema sin complejos "Algarete," mostrando la sensualidad y el espíritu aventurero que la caracterizan. Debutó en Coachella 2023, creando uno de los momentos más destacados del primer fin de semana junto a Becky G. Natti siguió con su actuación más personal y asombrosa de su single más reciente, "La Falta Que Me Haces," en los Latin AMAs de este año. Con nueva música en camino, sólo hay una cosa que decir... ¡es el mundo de Natti, así que prepárense para vivir en él!