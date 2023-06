Rafely Rosario: “Pasé un proceso de curación espiritual, Dios me acompañó y por eso estoy otra vez en la música"

Rafely Rosario vive una etapa de estabilidad y un renovado entusiasmo por el merengue que sepultó esa vez de crisis emocional en la que subió tanto de peso que se sometió a una cirugía para mejorar su estado físico y, en otra ocasión, desapareció en New Jersey, donde fue encontrado en un hospital al día siguiente.

Durante una entrevista con Listín Diario, el joven merenguero confesó que pudo sobrellevar esta situación gracias al acercamiento que tuvo con Dios y al apoyo que le proporcionó su familia durante este “difícil proceso” de vida.

“Dios ha sido fundamental en ese proceso. Me ha acompañado, y claro, yo también lo he buscado. No soy cristiano, pero tengo una comunión con él, una relación muy bonita”, expresó Rafely.

También manifestó que todo lo ocurrido le permitió ser una mejor versión de sí mismo.

“Pasé un proceso de curación espiritual, Dios me acompañó y por eso estoy otra vez en la música", afirmó.

Luego añadió: "Estoy espiritual y mentalmente sano, agradecido de la vida y principalmente de Dios que me dio una nueva oportunidad para seguir trabajando”.

Mientras que expresó, respecto a la normalización de temas de salud mental en redes sociales, que fue de las primeras figura que abordó esta problemática de manera pública. Sin embargo, en ese entonces “fue algo que chocó mucho”, debido a que no era frecuente que los artistas expusieran abiertamente su vida personal.

Asimismo exhortó a los jóvenes que están pasando una situación similar que busquen ayuda psicológica y clínica, pero “primero primero que busquen de Dios y que hablen, se desahoguen, porque cuando reprimes cosas es peor, es como cuando llenas una vaso de agua, sale todo al final”.

Del mismo modo, aconsejó a que durante esta situación “se apoyen de su familia”, debido a que es el motor para enfrentar cualquier situación complicada que pueda presentar la vida.

Expresó esto desde su perspectiva personal, ya que durante su proceso se sintió apoyado por sus parientes y por eso pudo salir de ese oscuro camino, según reveló.

Rafely también declaró que su inspiración para seguir adelante y continuar creando música es su madre.

“Sabes que uno les hace promesa a los viejos y eso es lo que me inspira. Mami además de que me inspira, me da ánimos con sus consejos y sus cosas”, manifestó con amor sobre su madre, Josefa.

“Quiero cumplir mis sueños para decirle a mami que lo logré y para que la gente vea que sí se puede”, puntualizó.

parte de una dinastía

Era muy joven cuando inició en la música, en uno de los grupos de merengues más imponentes del país, en el cual formaban parte sus padres y sus tíos, ya establecidos como merengueros veteranos.

Aun así, no se sintió eclipsado por la trayectoria de su familia, más bien, “eso ha sido una bendición para mí”, según manifestó.

“Recuerda que todo el mundo tiene que hacer su fila, para ser exitoso cada quien debe guayar su yuca”, exclamó con orgullo, referenciando también que él ha construido su propio camino, aunque el legado musical de “Los Rosario” le ha abierto muchas puertas, él ha tenido que trabajar por su propio éxito.

“No ha sido fácil, pero gracias a Dios he tenido éxito y no me puedo quejar. De que hace falta mucho camino, eso sí, hace falta mucho, pero todavía tengo juventud para tirar para adelante”.

Añadió: “Cuando se emprende un sueño o una carrera uno quiere que sea rápido, pero el tiempo de Dios es perfecto”.

Video Rafely Rosario - Ya No Somos Ni Seremos (Official Video)



NUEVO PROYECTO MUSICAL

Con el lanzamiento del tema ‘’Ya no somos ni seremos’’, marcó el inicio de su nuevo proyecto musical. El tema compuesto por el mexicano Christian Nodal, fue adaptado por el merenguero con arreglos de Israel Casado, en una fusión de merengue juvenil, tradicional y música mexicana.

Este sencillo no es lo único en el repertorio de Rosario, ya que estima que para mediados de julio estará lanzando su álbum ‘‘El Caribe’’, el cual constará de 10 temas, que van desde bachata hasta balada.

“Yo sé que va a ser muy chévere, porque lo hicimos con todo el amor del mundo y con toda la calidad, que siempre ha hecho mi familia”.

Además, adelantó que para este nuevo disco hay una colaboración con un artista juvenil, pero indicó que “por la forma de trabajar” del artista no puede revelar quién es por el momento.

Asimismo indicó que el álbum incluye una serie de ritmos musicales que no había incluido antes, “tengo la facilidad de interpretar diferentes géneros musicales y quería que la gente viera que soy un artista completo”, expresó el artista.

Manifestó que está preparando una gira en julio para Estados Unidos, y una presentación en el país, en Chao el 22 del mismo mes.