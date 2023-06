Luego del alcalde de Naranjito cancelar la presentación de Manny Manuel en un popular festival de ese municipio, el exponente urbano Jowell rechazó la situación con fuertes mensajes dirigidos al merenguero.

Jowell señaló que "El Rey de Corazones" debería retirarse y dejar de recibir contrataciones para otros espectáculos, ya que ha sido reincidente con ese tipo de comportamiento, haciendo referencia a sus múltiples incidentes con el alcohol.

"Diablo @mannymanuellive, ¿En serio? ¿De nuevo con tus papelones? C*brón, ¿Cuántas veces más tú quieres que el pueblo te perdone? Tú eres un bochorno en verdad, tu no mereces representar a PR a nivel de un artista. Usted lo que es un charlatán desde que traicionaste a @pompivallejo en aquel viaje que fuimos a Santo Domingo que querías brincarlo, desde allí supe que eras un puerquito. C*brón, retírate con dignidad", escribió en su historia de Instagram.

Y añadió: "¿Tú me vas a decir que tú eres más loco que Randy? ¿Más loco que yo? Vete pal c*rajo, c*brón. El público se merece un respeto. Yo espero que jamás te vuelvan a contratar para ningún evento público. A ti te queda demasiado grande el título de artista, artista no es cantar y ya, usted lo que es sendo loco. No sirves, Retírate ya".

Finalmente, el reguetonero fue criticado de manera negativa por sus seguidores y tuvo que pedir disculpas.

"Nadie es perfecto, todos cometemos errores, algunos más que otros pero así somos. Imperfectos. Pido disculpas si a alguien he ofendido. Así debe ser. Reconocer se lee igual al derecho que al revés", dijo en un tuit.

A pesar de lo ocurrido, medios locales, informaron que "El Rey de Corazones" actuará la tarde de este lunes en una edición especial del programa “Día a día”, de Telemundo, con motivo a la última caminada de “Da vida”, que se transmitirá desde el Estadio Hiram Bithorn en Hato Rey.

Por su lado, Manny Manuel conversó con Orlando Rivera Ortega, productor del evento fallido del Festival del Fricasé en Naranjito, además de pedirle perdón y proponerle hacer un show gratuito en ese municipio.

"Tuvimos una conversación en la mañana. Él me pidió perdón... Yo lo tengo mañana en el cierre de los 200 años de Quebradillas y él me dijo que no le cancelara ese evento y que le permitiera ir a hacer el show", reveló Rivera Ortega al periódico El Vocero.