La presentación de anoche del merenguero boricua Manny Manuel en el cierre del Festival del Fricasé, en Puerto Rico, fue cancelada por el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz Chevres, alegadamente por no estar apto para cantar.

En un video que circula en redes sociales, Ortiz Chevres se ve sobre el escenario diciendo: "Yo lamento tener que decir que las condiciones en la que llegó ese gran ser humano que tiene un talento enorme, pero que requiere la ayuda y la oración, Manny Manuel no podía pararse en esas condiciones aquí a cantar frente a este público".

El intendente municipal aseguró que nunca le había pasado algo parecido y lamentó la situación, asumiendo su responsabilidad de frustrar el espectáculo.

A pesar de lo ocurrido, medios locales, informaron que "El Rey de Corazones" actuará la tarde de este lunes en una edición especial del programa “Día a día”, de Telemundo, con motivo a la última caminada de “Da vida”, que se transmitirá desde el Estadio Hiram Bithorn en Hato Rey.

Por su lado, Manny Manuel conversó con Orlando Rivera Ortega, productor del evento fallido del Festival del Fricasé en Naranjito, además de pedirle perdón y proponerle hacer un show gratuito en ese municipio.

"Tuvimos una conversación en la mañana. Él me pidió perdón... Yo lo tengo mañana en el cierre de los 200 años de Quebradillas y él me dijo que no le cancelara ese evento y que le permitiera ir a hacer el show", reveló Rivera Ortega al periódico El Vocero.