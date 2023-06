La cantante pop Taylor Swift anunció tres fechas en el mes de agosto en la Ciudad de México, y sus fans están intrigados con lo pueden esperar de su primera presentación en el país.

Tanto para los seguidores de la estadounidense como para aquellos que recién la descubrieron, existen opciones de documentales que les permitirán conocer mejor la historia de la intérprete de "You belong with me" y empaparse antes de su llegada a la capital.

Taylor es una mujer que se ha destacado por empoderarse ante las adversidades y dedicar muchas de sus producciones a sus exparejas. Sin embargo, más allá de las polémicas, es una artista multifacética en sus proyectos musicales.

Dichos "perfiles" de la famosa se pueden conocer a través del material disponible en plataformas de streaming.

A continuación, te contamos de algunos de los títulos que puedes disfrutar.

"MISS AMERICANA"

Por primera vez en más de una década de trayectoria, Taylor Swift revela detalles de su vida personal en este documental de una hora con 25 minutos de duración disponible en Netflix.

Dirigido por Lana Wilson, muestra escenas de varios conciertos que han marcado la carrera de la artista.

También cuenta con la participación de artistas como Harry Styles y Taylor Lautner.

El proyecto tiene una calificación de 7.4/10 en IMDb.

"FOLKLORE: THE LONG POND STUDIOS SESSIONS"

En este documental, Taylor no solo protagoniza, sino que también demuestra su capacidad como directora y productora. Durante el film, se escuchan temas acústicos lanzados en una edición en vivo que sirvieron como banda sonora.

Las sesiones mostradas a lo largo de una hora y 46 minutos se lanzaron como una producción inédita de la artista.

Este documental está disponible en la plataforma Disney+ y cuenta con una calificación de 8.4/10 en IMDb.

"Taylor Swift’s Reputation Stadium Tour"

Enmarcando el regreso de Taylor en 2017 después de una polémica impulsada por Kanye West y Kim Kardashian, este documental muestra su regreso a los escenarios y producciones con el disco "Reputation".

El álbum aborda la controversia, al igual que el documental. Esta producción también se encuentra en Netflix y tiene una duración de 2 horas con 5 minutos.

Cuenta con una calificación similar a la producción de Disney+, con 8.3/10 en IMDb.