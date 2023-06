Marlene Favela, a sus 45 años va a la playa y 102,514 ojos no dejan de mirarla

A sus 45 años de edad, Marlene Favela puede darse el lujo de exhibirse en traje de baño en la playa. Y cuando lo hace no pasa desapercibida. Las más recientes fotografías, publicadas el viernes en Instagram, llevan 102,514 "me gusta" y 752 comentarios elogiosos, lo que avalan la belleza y elegancia que mantiene esta actriz mexicana.

"Oficialmente empezaron nuestras vacaciones", posteó Marlene sobre dos imágenes luciendo un espectacular traje de baño azul de estilo boho-chic que marcará tendencia en este verano.

Marlene Favela es conocida por sus roles en producciones televisivas como "Gata salvaje" (2002) producida por Univisión en Estados Unidos, y en 2007 protagonizó "Zorro- La espada y la rosa" (2007), la cual fue producida en Colombia por RTI Colombia y Sony Pictures Entertainment para Telemundo.

La actriz mexicana participó en Hollywood con la película "Species- The Awakening", además de que tuvo una participación especial en la serie "Ugly Betty", producida por su compatriota Salma Hayek.

Las imágenes publicadas el sábado evidencian que la actriz anda en días de descanso luego de concluir las grabaciones de la telenovela "El amor invencible", de Juan Osorio.

Marlene hará de la villana Columba Torrenegro en el melodrama "El amor invencible", en un personaje fuerte.

“La historia me atrapó, me atraparon los protagonistas, el productor y por supuesto Columba, a la que comparo con una serpiente porque es seductora, enigmática, poderosa, pero muy suave… y no te das cuenta cuando ataca”, comentó a People.