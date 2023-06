A los problemas financieros y existenciales, Alejandro Sanz adiciona a su crisis la ruptura con su pareja de hace cinco años, la cubana Rachel Valdés.

Los reportes sostienen que la pintora y escultora cubana se fue con todas sus cosas de la casa que compartían en Madrid.

La revista ¡Hola! aseguró que la pareja llevaba un tiempo en crisis, aunque los motivos no están claros.

La periodista Pilar Vidal comentó en ‘ABC’ que la relación podría estar atravesando sus horas más bajas, ya que el intercambio de mensajes en redes sociales había cesado el pasado 17 de mayo.

“Al parecer no ha acompañado a Alejandro en su gira por Sudamérica y se ha quedado en Madrid. Aunque no han dejado de seguirse, sí de escribirse”, indicó Vidal.

A muchos llamó la atención que Rachel Valdés no manifestó su apoyo público a Sanz cuando éste confesó su malestar espiritual y en cambio sí lo hizo Raquel Perera, su ex pareja, de quien se separó en 2019 después de más de siete años de matrimonio y dos hijos en común.

Alejandro Sanz y Rachel Valdes se conocieron en el verano de 2018 e hicieron pública su relación en 2019, cuando el cantante puso punto y final a su matrimonio con Raquel Perera. “

La situación sentimental de Alejandro Sanz se suma a una serie de inconvenienes que el intérprete de "Corazón partío" arrastra desde hace un tiempo.

En medios de Miami se habla de que el artista estaría en bancarrota tras ser estafado por un amigo de confianza.

Hace una semana el cantautor español confesó a través de su cuenta en Twitter que no se encontraba anímicamente bien.

Luego escribió que aunque “no termina de llegar la luz parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira”.

“He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho”, ha escrito de madrugada el artista, que ha confesado que su intención es no suspender la gira “Sanz en vivo”, de la que tiene programados conciertos entre otras ciudades en Madrid, Barcelona, Granada, Albacete, o la más próxima, este mismo sábado 3 de junio en Pamplona.

“No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea”, señala en su escrito, un texto que aprovecha para agradecer las muestras de cariño.

“Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino”, concluye el mensaje por el que ya ha recibido innumerables muestras de apoyo, entre ellas de Chenoa o Raquel Perera, su expareja.

El 27 de mayo el cantante dio a conocer que su estado de ánimo no era el de siempre. “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado (…) A veces no quiero ni estar”, con el que visibilizó un problema de salud mental del que intenta recuperarse.