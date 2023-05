Tercer hombre acusado en 2002 de matar a tiros a la estrella de Run-DMC Jam Master Jay

Un tercer hombre fue acusado por la muerte a tiros en 2002 de la estrella de Run-DMC, Jam Master Jay, dijeron los fiscales el martes, marcando el movimiento más reciente en un caso que languideció durante años.

Los fiscales federales en el Distrito Este de Nueva York presentaron una acusación formal el martes, acusando a Jay Bryant, de 49 años, de la muerte de Jason “Jay” Mizell, conocido profesionalmente como Jam Master Jay.

Otros dos hombres, Ronald Washington y Karl Jordan Jr., habían sido acusados previamente en agosto de 2020 por la muerte de Jay. El pionero del hip-hop recibió un disparo en la cabeza en su estudio el 30 de octubre de 2002.

El abogado de Bryant, César de Castro, dijo en un correo electrónico que acababan de enterarse de los cargos.

“Asegurar una acusación en un gran jurado secreto, aplicando una carga de prueba extremadamente baja, es una cosa. Probarlo en el juicio es otro asunto”, dijo.

Bryant, de Queens, ya estaba bajo custodia por cargos federales de drogas no relacionados.

En el momento en que los otros dos hombres fueron acusados, las autoridades dijeron que la muerte de Jay estaba relacionada con un negocio de drogas que salió mal. En una carta presentada ante el tribunal el martes, los fiscales dijeron que Bryant y los otros dos hombres ingresaron al edificio esa noche y luego huyeron después del tiroteo. Dijeron que se vio a Bryant entrar al edificio y que su ADN se recuperó en la escena.

Jay estuvo en Run-DMC con Joseph "Run" Simmons y Darryl "DMC" McDaniel a principios de la década de 1980. El grupo ayudó a llevar la música hip-hop a la corriente principal. Los éxitos de Run DMC incluyen "King of Rock", "It's Tricky" y una nueva versión de "Walk This Way" de Aerosmith.

Durante años, la muerte de Jay permaneció como un caso sin resolver, con testigos reacios a hablar a pesar de que se ofreció una recompensa en dinero.