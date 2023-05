"Succession": el último capítulo de la temporada más peleadora y hambrienta de poder

"Succession" amenazó con ser la historia de cómo un hijo excesivamente egoísta, con mucho menos talento, perspicacia y veneno que su padre, podría algún día apoderarse de un imperio mediático y convertirse en heredero del reino o ser tragado por él.

Se sentía como una metáfora demasiado obvia de la familia Murdoch, obsesionada con dibujar paralelos en el mundo real dondequiera que pudiera.

Esa versión de "Succession" (de HBO), sin embargo, ha parecido un cebo y un cambio desde el final de la primera temporada, cuando quedó claro que Logan continuaría ejerciendo el poder tanto en el mundo como en la familia durante al menos unos años más. y que Kendall (Jeremy Strong) nunca podría salir realmente de la sombra de su padre.

Lo que lo reemplazó fue un espectáculo de equipo muy superior sobre una familia profundamente jodida que intenta sobrevivir entre sí sin tropezar desde sus posiciones en lo alto de un mundo que no se parece mucho al nuestro.

Con la muerte del patriarca Logan Roy (Brian Cox) finalmente ocurriendo, la cuarta temporada de "Succession" volvió a donde todo comenzó: exactamente la misma dinámica con la que inició.

Al final, "Succession" se apoyó en la tragedia innata de sus hermanos. Shiv (Sarah Snook), quien vota por el trato de GoJo, reforzando su propia relación con el poder y dejando a Kendall y Roman (Kieran Culkin) fuera.

Es un movimiento que se siente calculador y ganador, completamente en desacuerdo con el vínculo entre hermanos que hemos visto antes de esta temporada.

Los escritores del programa decidieron que las divisiones de los hermanos Roy siempre los conquistarán al final.

Y este trato es la venganza final de su padre: un evento que dividiría para siempre su relación. Pero Logan, y su sucesor, no siempre fue todo lo que fue Succession.

Desde el momento en que Logan murió, la segunda y la tercera temporada de Succession parecían haber dejado de importar.

Todo el vínculo entre hermanos, las peleas, el temperamento y las puñaladas por la espalda que ocurrieron durante esos dos años volaron por la ventana a favor de la vieja dinámica que el programa nos presentó en la temporada 1.

Shiv busca constantemente colocarse en la proximidad más cercana posible al poder sin realmente ejercerlo ella misma, eternamente solo unos pasos al lado de las personas que más importan, justo donde su padre siempre la puso. Tom (Matthew Macfadyen) tiene hambre de poder y más que dispuesto a degradarse por completo para elevarse desde sus raíces humildes, y completamente incapaz de separar su amor por Siobhan del poder que su familia y su nombre le otorgan.

Roman es el jodido que quiere desesperadamente ser su padre en términos de poder y posición sin la competencia, el valor o la paciencia para llevar a cabo las cosas, y lo único que queda atrás es un vacío, una nada que no puede evitar.

Luego está Kendall, siempre el niño preparado desde la adolescencia para la grandeza y siempre perdiendo los votos de confianza de las personas que más significan para él, y sin idea de cómo ver la realidad o la vida más allá de ese hecho.

Nada de esto quiere decir que estas ideas sean incorrectas, malas o incluso poco interesantes; simplemente no son las ideas que el programa ha pasado los últimos dos años tratando de comunicar a los espectadores.

Desde la temporada 2, "Sucesión" ha sugerido que Logan y WayStar pueden no ser en realidad el monolito final de los medios de comunicación que a Logan y sus lacayos les gusta enmarcar.

Con la tecnología en ascenso, desde la transmisión hasta las nuevas empresas, la forma de hacer negocios de Logan parecía anticuada y el interés principal del programa provino de ver a tres (a veces cuatro) hermanos tratando de escapar de la estela creada por el negocio de su padre en su agonía. Hubo destellos de cómo podría ser su dinámica sin él: jugando en un yate o atendiendo el uno al otro durante pequeñas escenas en grandes bodas.

Todo mientras la actuación sísmica de Cox creaba un campo de gravedad ineludible que empujaba a cada Roy hacia atrás por sus propios motivos.

Con la ausencia de Logan, la serie en sí pareció quedar atrapada en el agujero negro que dejó atrás.

En lugar de escapar, todos se desesperan por llenar el vacío de poder, exactamente como cuando parecía que Logan estaba en su lecho de muerte en la temporada 1, sin haber aprendido una sola lección mientras tanto.

Ahora bien, es cierto que los hijos de Roy a menudo no parecen del tipo que aprenden lecciones (después de todo, Logan ciertamente no los crió para que lo fueran), pero el estancamiento de los personajes no es una buena televisión, especialmente si el programa gira en torno a esos personajes realmente no soportan su falta de crecimiento.

Al final de la temporada 3, Roman y Shiv se habían convertido en empresarios competentes con una fe duramente ganada el uno en el otro y en su hermano después de la guerra civil familiar.

Sin embargo, después de unos pocos episodios en la cuarta temporada, ambos habían vuelto a ser los mismos de la temporada 1: Roman era impulsivo y voluble, despedía a la gente a voluntad y luego cambiaba de opinión un momento después. Lejos de la racha independiente que ha tenido en las últimas dos temporadas, Shiv pasa de sentir finalmente que podría merecer el poder a respaldar a Mattson y hacer cualquier cosa para disfrutar del resplandor de la autoridad. Incluso Kendall, quien pareció pasar dos temporadas seguidas aprendiendo que no era su padre y que no tenía por qué serlo, pasa la temporada 4 revoloteando entre ser el que puede hacer,

Se puede argumentar que la razón de esta regresión es que la versión de estos niños que vimos en los primeros episodios de la temporada 1 es la versión más verdadera de ellos: cuando las cartas estaban sobre la mesa y papá se estaba muriendo, su verdadera salieron los mismos.

El problema con eso es que no es la versión más interesante de ninguno de los niños Roy, y la serie pareció aprender eso de la manera difícil a medida que avanzaba hacia un final asesino en la temporada 1 y una segunda y tercera temporada más fuertes.

Ver a los hermanos Roy encontrar maneras de trabajar juntos y descubrir que los tres eran el único terreno sólido en la vida del otro en el transcurso de las temporadas 2 y 3 fue el pegamento que mantuvo unida la jerga corporativa, balbuceos llenos de blasfemias, y el mundo de fantasía al revés que "Succession" había construido con tanto éxito.

La temporada 4 vuelve a los hermanos a sus versiones más peleadoras y hambrientas de poder.

La suya puede ser una tragedia desde el principio, pero la naturaleza de su trágica conexión se sintió como si se hubiera trasladado a un lugar más real y más desgarrador que quién se quedó con la compañía al final del día.

En esencia, "Succession" es y siempre ha sido el programa que nos dijo que era: una historia de quién llegó a controlar un imperio mediático cuando el gigante legendario que lo construyó finalmente murió.

En otras palabras, era un espectáculo sobre cómo ganar un trabajo. Y para esa historia, este final fue genial. WayStar Royco ahora no es más que un trono para sentarse solo de nombre. Es un imperio mediático inflado, controlado por un multimillonario levemente interesado que quiere un títere en el que todo el mundo pueda ver los hilos.

Para Tom, el ganador final, el brillo de la corona distrae lo suficiente de las cuerdas como para que no importe.

La pena es que la mejor versión del programa fue la que recordaba lo poco que importaba este trabajo.

Al menos durante dos temporadas, "Succession" logró ser algo más que un gran negocio.