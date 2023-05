Spider-Man: Cruzando el Multiverso llega a los cines este viernes 2 de junio. Una espectacular continuación de la cinta ganadora del Oscar en 2018 al mejor filme de animación que busca acallar definitivamente a aquellos que alertan que el público está saturado de series y películas de de superhéroes.

"No estoy de acuerdo con esta idea de que la gente esté cansada de cierto tipo de personaje o historia", afirma con contudencia Kemp Powers, uno de los tres directores de Spider-Man: Cruzando el Multiverso.

En una entrevista concedida a CulturaOcio.com, los tres cineastas de la ansiada secuela de animación explican por qué lo importante no es el género, sino la trama.

"La gente siempre verá una historia bien contada. La gente se 'cansó' de los westerns durante mucho tiempo, y de repente aparece Yellowstone y es la serie más vista de la televisión", añade Powers.

Justin K. Thompson y Joaquim Dos Santos, los otros dos directores del filme, secundan a su compañero, que continúa. "Las historias de superhéroes estaban muertas y de pronto Christopher Nolan hizo El Caballero Oscuro y fue como: 'Oh, olvida lo que he dicho porque esta es una película increíble'. Nadie vio venir Spider-Man: Un nuevo universo y, de repente, se creó una obsesión con Spider-Man debido a eso. Así que creo que, en última instancia, todo se basa en contar bien una historia que conecte con la gente", sentencia Powers.

Por otro lado, los cineastas también reflexionan sobre aquello que hace a Spider-Man un personaje diferente al resto de superhéroes. "Lo que hace único a Spider-Man, el que sea, es que puede ser cualquiera", indica Dos Santos.

"Lo que hace que Spider-Man y Miles Morales sean tan increíbles es que está ahí afuera haciendo todas estas cosas tan locas como cruzar dimensiones y luchar contra increíbles seres con superpoderes, pero en última instancia, lo que más le preocupa es no defraudar a sus padres", se une Thompson.

"No vive en una gran mansión, no tiene millones de dólares, no tiene ese look guaperas de Hollywood, no tiene un gran coche, así que tiene que hacerlo todo como el resto de nosotros", índice Dos Santos, señalando la facilidad con la que se puede empatizar con Peter Parker, Miles Morales o la variante arácnida que sea.

Spider-Man: Cruzando el Multiverso se estrena en cines el 2 de junio. En ella, Miles se adentrará de lleno en un universo de realidades alternativas interconectadas que le lleva a conocer a infinitas versiones de Spider-Man. Junto a él vuelven a estar Spder-Gwen y Peter B. Parker, y además conocerá a nuevos personajes como Miguel O'Hara (Spider-Man 2099), Jessica Drew, Spider-India o Spider-Punk.