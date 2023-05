Actor es acusado en el caso de trata de personas que Danna Paola había denunciado en un concierto

Nadie nunca se imaginó que la denuncia que hizo la artista Danna Paola en medio de su concierto en Guadalajara sobre la desaparición de la madre de una pequeña fanática, coincidiría con el caso de trata de personas del que está siendo acusado el actor Mickey Santana.

En el mes de febrero, la cantante mexicana aprovechó su presentación musical para dar a conocer que la familia de Ana Victoria Ruiz Palacios, originaria de Jalisco, le perdió el rastro el 12 de abril del 2022, cuando tomó un vuelo rumbo a Ciudad de México para reunirse con su novio, Miguel Santana Arellano, quien supuestamente le entregaría un anillo de compromiso.

"Su mamá está desaparecida y yo sé que la vamos a encontrar. Ni una más Guadalajara, basta. Yo como artista, como mujer quiero comunicarles esto porque creo que es momento de seguir haciendo justicia. Créeme que no estás sola", dijo Danna, en febrero, ante los presentes de su concierto en Guadalajara, reporta El Universal.

Inmediatamente, el video del momento se volvió viral en redes sociales y llegó a oídos de la periodista Addis Tuñón, conductora de "De Primera Mano", donde Marypaz Palacios, la madre de Ana Victoria, ha ofrecido algunas declaraciones sobre la situación de la que el exactor de televisa que había participado en producciones como "Amigos x siempre" y "Cómplices al rescate" es imputado y de la que las autoridades ya tienen conocimiento.

Marypaz cuenta que comenzó a preocuparse, ya que su hija le enviaba "mensajes muy cortos que estaba ocupada, que ahorita le hablaba". Además de recordar que "Miguel le pidió que no le avisara a nadie que iría la Ciudad de México a verlo a él, le indicó que solo informara que iría a ver a unos amigos".

"Su relación era como tóxica, este niño era muy agresivo, por lo que me contaba mi hija le veía el teléfono, era celoso, a veces nos decía: Cuando esté con Miguel no me hablen, no les voy a contestar", continuó Marypaz.

El abogado de la familia Palacios también explicó que la desaparición de Ana Victoria se investiga junto a la de otras mujeres y la existencia de una banda que se dedica a cometer este tipo de delitos.