Las cantantes mexicanas Sofía Reyes y Danna Paola unen su talento en el sencillo “tqum” (te quiero un montón), una canción sobre la nostalgia de los examores que surge cuando vuelas en un avión.

"A mí me pasa mucho cuando me subo un avión, es cuando me pongo más reflexiva. (...) Estás extrañando a esta persona con la que estuviste antes y estás en el avión, llevas tres horas literalmente viendo hacia las nubes y te estás acordando de todo esto", expresó Sofía Reyes en entrevista con EFE sobre "tqum", una canción que inició ella pero que terminó siendo también obra de Danna Paola.

Reyes detalló que ella lleva años con la idea de colaborar con más artistas mexicanos y en concreto con Danna Paola, a quien veía en eventos y fiestas y se preguntaba cómo era posible que no hubieran hecho algo juntas, siendo ambas mexicanas, artistas pop y de la misma generación.

"A Danna yo la quiero mucho, definitivamente con esta experiencia nos hicimos todavía más cercanas.

Tuve la oportunidad de conocerla mejor y de verdad que es increíble", compartió la intérprete de temas como "1, 2, 3" o "Qué ha pasao'".

Entonces, cuando Reyes tuvo la primera idea de "tqum" se la envió a Danna y juntas crearon varias versiones hasta dar con la final, que ya está disponible en plataformas desde el jueves pasado.

El video, que cuenta con más de 850.000 visualizaciones en YouTube, dirigido por Mamo Vernet y producido por MITH Originals, relata desde la diversión y la comedia esos momentos de molestia en los viajes de avión en el que los pasajeros son molestos y se genera tensión e histeria.

"No queríamos un video como de un 'performance video' donde tuviéramos tres cambios de ropa, estuviéramos súper 'glameadas' y con una coreografía. Pero justo quería que fuera un video que tenga un humor divertido, que tengamos un solo look, que estemos vestidas tal cual como te vas a un avión", expresó la artista.

La canción formará parte del próximo disco de Sofía Reyes, que se publicará más adelante en 2023 y cuyo nombre decidió no revelar todavía.

Lo que sí dijo es que con ese álbum tiene ganas de contribuir al reconocimiento de la música hecha por artistas mexicanos, algo que está siendo cada vez más evidente y aceptado mundialmente por estar varios mexicanos ocupando los primeros puestos las listas de éxitos mundiales.

"Vuelve México a estar otra vez en los 'charts', arriba en todo el mundo. Eso es un orgullo muy grande, definitivamente creo que es importante que entre mexicanos nos apoyemos más, y eso creo que eso está pasando mucho", terminó la artista.