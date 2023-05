Comisión de Espectáculos Públicos cambia estrategia, busca acercamiento

La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR) está pendiente de los nuevos actores de la comunicación. Sin embargo, no es mucho lo que puede hacer, sobre todo con aquellos que se salen de los medios tradicionales y ejercen en plataformas digitales.

Con algunos de ellos incluso se propuso un acercamiento directo y una retroalimentación de ideas que lleven a algún tipo de salida a la crítica social por la falta de controles estatales para garantizar el uso de un lenguaje correcto en los medios de comunicación y que, incluso, pueda extenderse a las redes sociales y a las plataformas digitales.

La semana pasada el locutor Brea Frank aceptó la invitación hecha por la institución, la que él definió como “una reunión muy amena, bonita y cómoda”, en la que nunca se habló de censura.

Sobre la invitación, a la que públicamente el empresario Santiago Matías se negó asistir, Brea dijo: “No puedo estar en contra de un organismo que esté para hacer que se cumpla con las leyes, porque obsoletas o no, son las leyes, y uno está para acatarlas dentro de la radio”.

Brea Frank expresó que aunque la Comisión de Espectáculos Públicos no tiene jurisdicción en las plataformas digitales, especialmente en YouTube. “Al final uno es comunicador y hay una función social, que uno tiene el compromiso social que está por encima de cualquier video”.

En cambio, el productor Santiago Matías (Alofoke) declinó la invitación: “Agradezco, vuelvo y reitero, al presidente de Espectáculos Públicos, pero no asistiré este próximo miércoles a las 11:00 de la mañana a sus instalaciones, allá en Cultura, no vamos a perder el tiempo”.

Voz de alerta

En muchas ocasiones se han levantado voces alertando sobre el desfase del Reglamento 824, en el que se basa el funcionamiento de la CNEPR desde su entrada en vigencia en 1949.

Desde hace dos décadas se viene planteando la inoperancia de la entidad gubernamental.

En mayo del 2005 se presentó un proyecto de modificación ante el entonces presidente de la república, Leonel Fernández, que levantó las críticas y fue calificado de inconstitucional, ya que supuestamente restringía algunas libertades individuales, en la que se refería a la expresión del pensamiento. Los cambios se detuvieron.

Para ese momento se planteó integrar un equipo de técnicos preparar un anteproyecto de ley para adecuar a los actuales tiempos la legislación sobre la materia, atendiendo a los múltiples avances, fundamentalmente de orden tecnológico, que se han registrado en el mundo y que han tenido grandes manifestaciones en el país.

Eliminar la comisión

En 2007, el presidente Fernández anunció que el gobierno se proponía a eliminar la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía, que regula (entendía él) a través de una obsoleta ley en el uso de la radio y la televisión del país.

En ese momento Fernández designó comisiones para trabajar en la revisión y reforma de la ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y en la erradicación del Reglamento 824, para proceder de inmediato a la creación de sendos códigos que compilarán todas las leyes que reglamentan la comunicación y la cultura dominicana.

En 2010 Leonel Fernández calificó de disfuncional a la comisión tras considerar que esta permite que no se cumpla el reglamento debido a las expresiones obscenas que se emiten a través de los medios de comunicación, sin que se produzcan sanciones a quienes las expresan.

En ese sentido, el ex mandatario sugirió la creación de un Consejo Audiovisual que sustituya a la entidad.

“La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía en la práctica es infuncional. No puede haber más nadie diciendo malas palabras en los medios de comunicación y vale para que no haya pornografía en horas inadecuadas y haya un uso correcto del lenguaje, y que los niños no sean expuestos a esto”, dijo Fernández hace 13 años.

En la actualidad, en el Congreso se ventila un anteproyecto de Libertad de Expresión y Medios de Comunicación, que reemplazaría la Ley 6132, en el que figura la creación del Instituto Nacional de Comunicación Audiovisual (Inacom) que sustituiría a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.