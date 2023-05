“The Little Mermaid” atrae a los cinéfilos estadounidenses

“The Little Mermaid” hizo que los cinéfilos quisieran estar bajo el mar el fin de semana feriado por el Día de los Caídos en Guerras.

La nueva versión realista de Disney de su clásico animado de 1989 superó fácilmente a la competencia, recaudando 95.5 millones de dólares en 4,320 pantallas de Estados Unidos y Canadá, según estimaciones del estudio publicadas el domingo.

Disney estima que la película protagonizada por Halle Bailey como Ariel y Melissa McCarthy como Úrsula, la bruja del mar, alcanzará los 117.5 millones de dólares para cuando termine el fin de semana largo.

Se ubica como el quinto mejor estreno de fin de semana del Día de los Caídos.

La película desplazó a “Fast X” del primer puesto. La 10ma entrega de la franquicia “Fast and Furious” protagonizada por Vin Diesel se quedó muy atrás de los últimos estrenos de la saga, recaudando 23 millones de dólares a nivel nacional para un total de 108 millones en dos semanas para Universal Pictures.

En su cuarto fin de semana en cartelera, la cinta de Disney y Marvel “Guardians of the Galaxy Vol. 3” recaudó alrededor de 20 millones de dólares en las salas de Estados Unidos y Canadá para colocarse en el tercer sitio de la taquilla. A nivel nacional, la película ha acumulado 299 millones de dólares.

El buen desempeño que tuvo “The Little Mermaid” representa una especie de recuperación para las versiones con actores que Disney hace de sus clásicos animados, y aumenta la probabilidad de que sigan llegando por tiempo indefinido. La mala recepción del público y la pandemia habían causado que algunas versiones realistas tuvieran un mal desempeño o ni siquiera fueran estrenadas en cines, sino a través de la plataforma Disney+, como fueron “Dumbo”, “Mulan” y “Pinocchio”.

“Funciona siempre y cuando la película sea buena”, comentó Paul Dergarabedian, analista principal de medios para Comscore. “Es muy bueno para Disney poder ir a su archivo y revivir estas cintas que empezaron siendo grandes éxitos en el ámbito de la animación”.

El estreno coloca a “The Little Mermaid” en la cima de las nuevas versiones realistas de Disney, luego de que tuvo una recepción similar a la de “Aladdin” en 2019, aunque sí quedó muy por detrás de “Beauty and the Beast” de 2017, que recaudó más de 170 millones de dólares en su fin de semana de estreno, y de “The Lion King” de 2019, que registró más de 190 millones de dólares en su primer fin de semana.

A continuación, la venta estimada de boletos de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “The Little Mermaid”, 95,5 millones de dólares

2. “Fast X”, 23 millones

3. “Guardians of the Galaxy Vol. 3”, 20 millones

4. “The Super Mario Bros. Movie”, 6,3 millones

5. “The Machine”, 4,9 millones

6. “About My Father,” 4,3 millones

7. “Kandahar”, 2,4 millones

8. “You Hurt My Feelings”, 1,4 millones

9. “Evil Dead Rise”, 1 millones

10. “Book Club, The Next Chapter”, 920.000 dólares