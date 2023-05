Escuchar hablar a Freddy Ginebra es una delicia, es la experiencia de la vida misma, pero cargada de sueños, de felicidad y juventud.

Sí, juventud porque a sus 78 años asegura sentirse el más joven de todos, el más soñador y el más feliz, y todo eso gracias a que se convirtió en un gestor cultural de primera para el arte dominicano.

“El Duende”, como le apodaron sus amigos, tenía 29 años cuando, por primera vez, abrió la puerta de esa gran casona, en la Arzobispo Meriño 110, de la Zona Colonial, y comenzó a elucubrar en lo que se convertiría aquel espacio, por el que había pagado 30 mil pesos, toda una fortuna para la época, 1973.

Ya arribando a los 50 años de la fundación de Casa de Teatro, Ginebra vuelve a compartir con la prensa y sus amigos, uno de esos tantos sueños que le han hecho feliz, y es el que acarició hace 23 años y que este jueves inicia con la primera descarga musical del “Santo Domingo Jazz Festival Casa de Teatro 2023”, en su vigésima tercera edición, iniciando con la actuación de Fede Méndez Jazz combo, y como invitada especial Amanda Sánchez.

El festival se presentará en Casa de Teatro todos los jueves de los meses de junio y julio.

“Cuando yo asumí este sueño de crear Casa de Teatro empecé un día a la vez, y hoy me miro al espejo y veo que el muchachito de hace 50 años sigue ahí. Esa casa me ha mantenido joven, muy joven, y eso se lo debo a todos los que han pasado por aquí. Cuando alguien me pregunta cómo me mantengo joven, se lo debo a todos los que han pasado por aquí. Cuando alguien me pregunta cómo mantengo esa alegría, tengo la fuente de la juventud en mi casa, en Casa de Teatro, si la gente entendiera dónde está la felicidad abrieran cientos de casas de cultura o teatro en este país”, aseguró.

Ginebra continuó con su relato elocuente y revelador de grandes emociones. “No hay cosa más hermosa que servir de peldaño para que un artista pueda llegar a donde tiene que llegar, y la primera vez que vine a Casa de Teatro, simplemente abrí la puerta y el sueño comenzó a consumarse, gracias a cientos de amigos que le han apoyado a lo largo de todos estos años…. esto de la cultura si la gente supiera de lo que se está perdiendo”.

SOÑADOR EMPEDERNIDO

Una de las claves de la felicidad de Freddy Ginebra es no dejar de soñar, como cualquier niño se les iluminan los ojos compartir sus anhelos y deseos.

“Vivo soñando, me levanto por las mañanas y si no tengo sueño me los invento, pero les recomiendo a cada uno de ustedes a que se inventen los sueños. Es realmente triste, en estos momentos, en el país y en el mundo, que el gran mal que está azotando a la humanidad es la tristeza, y la única manera de combatir la tristeza es invitándonos la alegría, y la alegría se inventa cuando uno crea sus propios sueños y se decide a seguirlo, y hace tiempo que yo soy un fabricante de sueños, por más difícil que sea me los invento y ahí están”.

Ginebra trajo de ejemplo al “Santo Domingo Jazz Festival”, un trabajo colectivo junto a un grupo de amigos que se embarcaron con él en este proyecto que ya lleva 23 años de presentarse.

“Santo Domingo Jazz Festival” nació en el año 2000 para apoyar el desarrollo de las agrupaciones dominicanas, promoviendo este género musical a precios asequibles.

También ha servido como trampolín para que otros gestores incurran en este tipo de evento, y así entre muchos ampliar el descubrimiento y desarrollo de nuevos talentos nacionales e internacionales.

PROGRAMACIÓN

Jueves 1 junio: Fede Méndez Jazz combo y Amanda Sánchez.

Jueves 8 junio: Javier Robiu, Oscar Micheli Trío. Artista invitado José Luis Gutiérrez.

Jueves 15 junio: Patricio Bonilla y su Latin Project.

Jueves 22 junio: Adrien Brandeis Cuarteto.

Jueves 29 junio: Manerra y su banda.

Jueves 6 julio: Sebastián Murena Trío

Jueves 13 julio: Jazz Night

Jueves 20 julio: Jhon Martez Quintet Esencia

Jueves 27 julio: Simón Bolívar Jazz big band