Muere Ed Ames, cantante pop y estrella de televisión, a los 95 años

Ed Ames, el miembro más joven del popular grupo de canto de la década de 1950 Ames Brothers, quien luego se convirtió en un actor exitoso en televisión y teatro musical, murió. Tenía 95.

Ames, el último sobreviviente de los cuatro hermanos cantantes, murió el 21 de mayo de la enfermedad de Alzheimer, dijo el sábado su esposa, Jeanne Ames.

“Tuvo una vida maravillosa”, dijo.

En televisión, Ames probablemente era mejor conocido por su papel de Mingo, el nativo americano educado en Oxford en la serie de aventuras de la década de 1960 "Daniel Boone", protagonizada por Fess Parker como el famoso hombre de la frontera. También fue el centro de una parte de "The Tonight Show" que, gracias a su puntería dolorosamente extraña con un hacha, se convirtió en uno de los momentos sorpresa más memorables del programa.

Ames tuvo papeles como invitada en series de televisión como "Murder, She Wrote" e "In the Heat of the Night", y estuvo de gira con frecuencia en musicales, interpretando canciones tan populares como "Try to Remember" y la canción que se convirtió en su sencillo más exitoso. , “Mi copa rebosa”.

Como parte de la escena musical de la década de 1950, él y sus hermanos fueron uno de los numerosos cuartetos de pop que incluían a los Four Aces, Four Lads, Gaylords, Hilltoppers, Lancers, Four Knights, Ink Spots y, aún presentes en una era anterior, los Mills Brothers. . Pero los Ames Brothers (Ed, Joe, Gene y Vic) tenían un tono único: eran bajos y barítonos, no tenores.

Sus grabaciones de "Rag Mop", "Sentimental Me" y "Undecided" se convirtieron en grandes éxitos y lanzaron una ajetreada carrera apareciendo en programas de variedades de televisión, grabando 40 álbumes y tocando en clubes nocturnos y auditorios de todo el país.

A fines de la década de 1950, el rock 'n' roll había superado las listas de éxitos pop y los cuartetos de canto estaban en declive. Los Ames, mientras tanto, se habían cansado de los constantes viajes y la ausencia de sus crecientes familias. El final para Ed llegó cuando llegó a casa inesperadamente y su esposa llamó a su hija de 3 años: "¿Quién es?" La niña respondió: “Uno de los hermanos Ames”.

“Eso lo hizo”, le dijo a un reportero. “Mis hermanos y yo acordamos que todos lo habíamos tenido y que debíamos ir por caminos separados”. El grupo, que ganaba 20.000 dólares a la semana, tocó su último compromiso en el Sahara de Las Vegas en el Año Nuevo de 1961.

Los esfuerzos de Ed por establecerse como cantante solista no tuvieron éxito de inmediato y se dedicó a la actuación. Casi pierde su casa antes de encontrar un papel en una producción de "The Crucible" de Arthur Miller.

En el musical de larga duración "The Fantasticks", cantó "Try to Remember", que se convirtió en uno de sus temas musicales. Se unió a la compañía itinerante de “Carnival” de Gower Champion y se transfirió a la compañía de Nueva York hasta la presentación final del espectáculo.

En un papel que presagiaba su futuro papel en "Daniel Boone", luego llamó la atención como el estoico nativo americano en la obra de Broadway de 1963 "One Flew Over the Cuckoo's Nest" con Kirk Douglas y Gene Wilder en la adaptación de la novela de Ken Kesey.

Ames ganó mucho dinero en los casinos de Las Vegas y en los clubes nocturnos de los hoteles y realizó numerosas giras en los musicales "Man of La Mancha", "Fiddler on the Roof", "South Pacific" y "I Do, I Do".

"I Do, I Do" proporcionó su sencillo más exitoso, "My Cup Runneth Over", ganador del récord de oro en 1967. Tuvo otro éxito en 1968 con "Who Will Answer?"

Fue durante su carrera en "Daniel Boone" que contribuyó a lo que se llamó el estallido de risa sostenido más largo en la historia de "The Tonight Show".

Para un episodio de 1965, lo persuadieron para que demostrara las habilidades para lanzar hachas que aprendió como Mingo. Se pintó la silueta de un vaquero en un trozo de madera y Ames arrojó un hacha al blanco. Aterrizó de lleno en la entrepierna del vaquero.

Ames nació como Edmund Dantes Urick en Malden, Massachusetts, el menor de 11 hijos, cuatro de los cuales murieron en la infancia. Sus padres eran inmigrantes ucranianos y su madre les enseñó a los niños a leer a Shakespeare ya apreciar la música que escuchaban todos los sábados en las transmisiones de la Ópera Metropolitana.

Los cuatro niños más pequeños comenzaron a cantar en eventos locales como los Urick Brothers. Ed todavía estaba en la escuela secundaria cuando se mudaron a los clubes nocturnos, pero como un hombre fornido de seis pies con una voz profunda, pudo pasar por 21.

En Nueva York, el escritor de comedia Abe Burrows aconsejó un cambio de nombre porque era difícil recordar a Urick. Ames fue la elección de los hermanos.

Después de que los cuatro hermanos se separaron, los otros hermanos también continuaron actuando y grabando, pero ganaron menos atención que Ed. Vic murió en 1978, Gene en 1997 y Joe en diciembre de 2007.

Ames y su primera esposa, Sara Cacheiro, tuvieron tres hijos: Sonja, Ronald y Linda. La pareja se divorció en 1978 y en 1998 se casó con Jeanne Arnold.