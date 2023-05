La joven promesa del rap de 17 años, J Noa, lanzó este viernes su EP debut Autodidacta a través de Sony Music CAC. El EP viene con un focus track autotitulado y con un video que demuestra su habilidad y versatilidad como rapera, liricista y artista. La rapera dominicana autoproclamada “la hija del rap,” utiliza sus ardientes letras para crear conciencia y hablar sobre su experiencia como una mujer negra criada en uno de los barrios más peligrosos de Santo Domingo y sobre su experiencia de ser mujer dentro del mundo del rap dominado por hombres. Autodidacta cuenta con siete canciones producidas por varios productores de renombre incluyendo a Mauro de Tommaso (Nicki Nicole, Cazzu,) Brasa (Bad Bunny, Yandel, J Lo), Nipo809 (Martha Heredia, El Cienty,) Nico Clínico, y HV (Papaa Tyga, Marcelo EL MC).

A principios de este año, J Noa fue destacada en Apple Music’s Discovered con Ebro Darden con su canción “¿Qué fue?” y en On The Radar de Billboard Latin con su sencillo "Betty,” obtuvo portadas de playlists en SoundCloud y TIDAL y fue resaltada en varios medios de alta gama como Rolling Stone, NPR, Vibe Magazine, Popsugar, CNN en Español, Univisión, Telemundo, People en Español, Latina Magazine, Refinery Somos y Remezcla, entre muchos otros. La cantidad increíble de elogios que ha recibido desde que fue descubierta hace dos años en YouTube por su habilidad y talento haciendo freestyles, es indicativo de que J Noa es imparable y sabe que está en camino a la cima.

Track by Track de "Autodidacta" de J Noa

1. “Autodidacta”

“Este es el primer capítulo de mi trayectoria como artista profesional y transmite fuerza, madurez e inteligencia. Representa la visión que tuve cuando inicié a trabajar con Sony.”

2. “Betty”

“Yo he presenciado todas las situaciones que denuncio en mi barrio. Mi mayor anhelo es que alguien que esté viviendo alguna de estas circunstancias escuche mi canción y logre alejarse de todo lo que no aporte a su crecimiento personal.”

3. “Una Carta”

“Esta canción tiene un valor sentimental por qué la escribí en mi colegio con mis compañeros mientras ellos narraban dichas historias. Quería mostrar mis diferentes estilos de creación y compartir la experiencia de las calles en la República Dominicana.”

4. “Paranoia”

“Este track representa una sobredosis de flow que es justo y necesario que mis seguidores conozcan. Para decir que yo si soy rap.”

5. “No Me Pueden Parar”

“Un mensaje de esperanza para todos los que piensan que no pueden lograr sus sueños y sienten que están limitados, cuando el único límite que existe es el cielo.”

6. “La Niña”

“Una canción muy personal que representa cosas que van más allá de lo profesional. Mi objetivo con esta canción es que los padres les presten más atención a sus hijos y que no solo se encarguen de cubrir las necesidades económicas sino también de lo emocional y mental.”

7. “Qué Fué”

“Es una canción que yo hice especialmente para hacerle ver a la sociedad dominicana lo que no nos conviene como país y a través de este tema busco exponer situaciones que no favorecen al sano crecimiento de nuestros niños y jóvenes. Me inspiré en el día a día de los barrios más cercanos a mí, en las injusticias de las autoridades y en la delincuencia que arropa a todo el territorio dominicano.”

Primeros elogios para J Noa

“El talento de J Noa es innegable; ver su rap es una experiencia hipnotizante. Te arrastra a su juego de palabras rápido y cuidadosamente creado.” -Refinery Somos

“Con su ardiente flow de rap, J Noa resalta temas ignorados y los factores socioeconómicos que contribuyen a ellos que a menudo se ocultan debajo de la alfombra.” -Latina

“Conoce a la rapera dominicana que con tan solo 17 años está comiéndose el mundo entero con sus talento para rapear.” - Univision Uforia