Chyno Miranda demuestra que todavía puede cantar y revela su nueva canción

A casi dos años del comunicado donde su equipo de trabajo confirmaba su situación de salud, por la cual tuvo que ser ingresado en un centro de rehabilitación, Chyno Miranda regresó a sus redes sociales y este sábado demostró que este tiempo alejado de los escenarios y del público no afectó su voz ni su memoria para aprenderse y recordar una composición.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el cantante venezolano interpretó “La Nota”, canción con la que sus seguidores volvieron a escuchar su melodiosa voz a la par de la música que sonaba de fondo.

“Compartir sus besos, ya no cree en esos que le hablan de amor. Ay si tú la vieras que no rompe un plato si le da buen trato hasta rompe dos. Y te confieso que a pesar de lo que dicen con ella la paso bien, aunque hayan otros también Y no me importa si al final somos felices, yo tampoco soy un santo…”, comienza el tema.

“Si somos amantes, si somos amigos, pero la nota que tú me das no se me quita, no se me va. Si somos amantes, si somos amigos, pero la nota que tú me das por más que intento no se me va”, dice el coro.

“¡Activo! Cantando y practicando. ¿Ustedes que hacen? Mi mejor terapia son ustedes”, escribió Chyno en la publicación.

En 2020, el exintegrante del dúo Chino & Nacho contrajo el virus del Covid-19, dejándole como secuela una “neuropatía periférica”.

En noviembre del año pasado, Alcira Pérez, madre del artista, acusó a la novia de éste de haberlo sacado sin su autorización de la Casa de Reposo Tía Panchita y darle drogas en medio de su rehabilitación.