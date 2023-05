Actriz de “Carrier”, Samantha Weinstein, murió de cáncer a los 28 años

La actriz canadiense Samantha Weinstein, quien participó en la nueva versión de la película "Carrier" de 2013 protagonizada por Chloë Grace Moretz, murió de cáncer a los 28 años luego de ser diagnosticada en 2021 con un tipo de cáncer de ovario.

La familia de Samantha dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde expresaron que la artista murió "rodeada de sus seres queridos en el Hospital Princess Margaret en Toronto".

"Después de dos años y medio de tratamiento contra el cáncer y toda una vida en la alta sociedad de todo el mundo, dando voz a una gran cantidad de animales de dibujos animados, haciendo música y sabiendo más sobre la vida de lo que la mayoría de la gente jamás sabrá, se embarca en su próxima aventura", cita el comunicado.

Samantha inició su carrera como actriz infantil en 2003 con la serie "The Red Green Show". Luego, continuó en series como "The Winning Season" (2004), "Wild Card" (2005), "The Border" (2008), "Less Than Kind" (2010, "Alias Grace" (2018) y "Burden of Truth" (2020).

En el cine, Samantha participó en "Jesus Henry Christ" (2011) e interpretó a Heather en "Carrie".

El año pasado, Samantha se declaró no binaria y habló de su esposo Michael Knutson, quien le sobrevive y llamó "mi mejor amigo, mi socio en el crimen y el amor de mi vida".

También le sobreviven sus padres David y Jojo Weinstein, y su hermana Sabrina Weinstein.