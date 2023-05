Producción de The Voice dice invirtieron más dinero del que recibieron

La empresa encargada de la producción del reality show “The Voice Dominicana", Four and Four Production, SRL, emitió un comunicado en donde explicaron que el presupuesto de gastos en la producción del programa, fue más elevado que el de ingresos recibidos.

“Nuestra empresa atravesó por una situación de precariedad económica, ya que el presupuesto de gastos para producir la producción, fue mayor a los ingresos por las ventas de publicidad y por la inversión de capital por parte de los accionistas de la compañía”, dice el comunicado.

Asimismo, especificaron que en la actualidad "realizan esfuerzos" para culminar sus compromisos económicos pendientes con suplidores, contratistas y colaboradores.

“Agradecemos la comprensión y apoyo de nuestros socios comerciales, suplidores, contratistas y colaboradores que, durante este periodo desafiante, creyeron en nosotros, pues gracias a ellos pudimos ofrecer oportunidades al talento nacional y puestos de trabajo a muchas personas, desde y durante los tiempos más difíciles del año 2020”, continua.

En el comunicado, la empresa también niega las acusaciones, difamaciones, falsos montos adeudados y “alegatos de una supuesta mala administración gerencial” realizadas por parte de los coloboradores del show, al tiempo que aseguran que mantienen una comunicación “abierta y transparente” mientras pueden solucionar su situación financiera.

“Reafirmamos nuestro compromiso absoluto por saldar todas nuestras responsabilidades y obligaciones pendientes, muy especialmente aquellos que corresponden a honorarios, los cuales en su gran mayoría son del último mes trabajado por los colaboradores y/o pagos de cierre”, reza el comunicado que solo está firmado con “Producción ejecutiva”.

Esta misiva de la producción del programa se da a propósito de que la comunicadora y conductora del reality, Luz García, afirmara durante una entrevista que tanto ella como su compañero de labores Joel López y los coaches del programa fueran demandados por los organizadores de The Voice por difamación.

La demanda surge luego de que el equipo del programa denunciara supuestos incumplimientos con el acuerdo de pago.

A inicios del mes de mayo los coaches del reconocido concurso de canto, Milly Quezada, Eddy Herrera y Alex Matos; sus conductores Luz García y Jhoel López; y su productora general, Angie Rodríguez, se refirieron al tema a través de un comunicado.

"Estos talentos, formaron parte de este proyecto a través de un contrato formal que lamentablemente se ha incumplido desde hace un tiempo y tras conversaciones con los productores no han dejado más opción que la de hacer pública la situación", leía parte del mencionado documento.

Por la acción fueron señalados los ejecutivos del programa, Ariel Nina, Nixalys Espinal y Rafael Díaz.