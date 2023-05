Julio Sabala y Raúl de Molina hacen las paces tras 15 años de enemistad

El comediante dominicano Julio Sabala y el comunicador cubano Raúl de Molina hicieron las paces este jueves, durante la trasmisión en vivo de “El Gordo y La Flaca”, tras 15 años de una enemistad que comenzó cuando “El Gordo” reveló unas fotografías del actor en un yate con una de sus exparejas, lo cual sirvió como “empujoncito” para terminar la relación que tenía en ese momento.

Aunque Sabala aseguró haber perdonado al presentador de televisión, éste negó haber hecho algo por lo que deba ser perdonado sino que fue “El imitador inimitable” quien le rompió un cuadro en la cabeza en su última participación en el espacio de farándula.

“No me lo tomes a broma, han pasado 15 años y gracias a esta hermosa lady, a Lili, que me la encontré en el restaurante de su tío, me hizo una reflexión y le hice caso y efectivamente, si yo le he hecho bromas y ella me ha perdonado, ¿por qué yo no te perdono a ti?”, dijo Sabala durante su visita al programa de Univisión.

A esto, Molina respondió diciendo: “No, yo te perdono a ti. Si tú fuiste que me rompiste el cuadro en la cabeza”.

Finalmente, luego de varios momentos de tensión, ambas celebridades dejaron atrás sus diferencias y hablaron de la presentación que tendrá Sabala en Hard Rock Live de Miami, para el que le regaló entradas a Molina y a su compañera Lili Estefan, quien también estuvo presente.

Sabala también aclaró que nunca fue vetado de Premio Lo Nuestro después de sus cuatro polémicas conducciones de la ceremonia.

El 3 de agosto de 2018, Molina y Sabala se reencontraron y hasta se tomaron una divertida foto en la que parecían haber limado asperezas.