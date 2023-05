El presentador y productor de televisión Jhoel López habló sobre la promesa de calidad que se hizo a sí mismo hace 27 años, cuando decidió dedicarse a la comunicación, por lo que creó "Me Gusta de Noche", varias veces ganador de Programa Semanal de Variedades en Premios Soberano.

"Me prometí a mí mismo que todo lo que iba hacer, lo iba hacer bien sino prefería dejarlo en el camino", dijo López ante la prensa, este jueves. "Me gusta mucho cuando la gente en la calle me dice 'ese programa no parece de aquí', pero me da tristeza también. Me gusta porque sé que estamos en los estándares internacionales y me da tristeza porque digo 'quiero que toda la televisión dominicana tenga calidad'".

Asimismo, el comunicador explicó la evolución que ha experimentado la televisión, donde "la era digital es tan poderosa o más que la época industrial" y a la que ha aprendido adaptarse.

Esa adaptación fue generada por la competencia que se ha creado con las plataformas digitales y la exigencia del público que busca "contenido ágil, movido y bueno" y por eso lanzó, junto a su esposa Liza Blanco, el podcast "Entre Nubes y Fuego", que por su éxito ahora llevarán a la pantalla chica como un programa de temporada.

El animador entendió que debía hacer un podcast diferente, ya que este tipo de contenido está en tendencia y hay una variedad de donde la audiencia puede escoger, así que, seleccionó el bar Rusty como el escenario para las grabaciones y agregó público en vivo.

"Eso es lo interesante de este proyecto y lo nuevo, que la gente está aquí bebiéndose un trago, viendo su figura favorita", contó.

En esta primera entrega, "Entre Nubes y Fuego The Show", conducido por Liza Blanco, contará con trece episodios entre los que desfilarán figuras como David Ortiz, Faride Raful, Eddy Herrera e Irving Alberti. Jhoel López también asistirá como invitado y será entrevistado por su pareja y madre de su hija Lenash.

López ofreció estas declaraciones durante el lanzamiento de “Entre Nubes y Fuego The Show”, que iniciará el próximo domingo 4 de junio a las 6 de la tarde por Color Visión, canal 9.