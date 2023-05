Tributos a Tina Turner, la superestrella mundial de la música, tras su muerte a los 83 años

Una colección de tributos llegaron el miércoles de músicos, actores y atletas tras la muerte de la superestrella musical Tina Turner.

“Estoy muy triste por el fallecimiento de mi maravillosa amiga Tina Turner. Ella era verdaderamente una intérprete y cantante de enorme talento. Era inspiradora, cálida, divertida y generosa. Me ayudó mucho cuando era joven y nunca la olvidaré”. — dijo Mick Jagger en Instagram. Turner actuó con Jagger durante un espectáculo en 1985 y realizó una gira con la banda en los años 60.

“Hemos perdido a uno de los artistas más emocionantes y eléctricos del mundo. Toda una leyenda en el disco y en el escenario. Ella era intocable. Condolencias a Erwin y su familia. La noticia más triste. — dijo Elton John en Instagram.

“¿Cómo despedimos a una mujer que se adueñó de su dolor y trauma y los usó como un medio para ayudar a cambiar el mundo? A través de su coraje al contar su historia, su compromiso de mantener el rumbo de su vida, sin importar el sacrificio, y su determinación de hacerse un espacio en el rock and roll para ella y para otros que se parecen a ella, Tina Turner mostró a otros que vivía con miedo de cómo debería ser un hermoso futuro lleno de amor, compasión y libertad. Sus últimas palabras para mí, para mí, fueron: “Nunca me imitaste. En cambio, llegaste a lo más profundo de tu alma, encontraste a tu Tina interior y se la mostraste al mundo”. Mantendré estas palabras cerca de mi corazón por el resto de mis días”. — Angela Bassett, quien interpretó a Turner en la película de 1993 "What's Love Got to Do With It".

“Tina Turner estaba cruda. Ella era poderosa. Ella era imparable. Y ella era ella misma, sin pedir disculpas, hablando y cantando su verdad a través de la alegría y el dolor; triunfo y tragedia. Hoy nos unimos a los fanáticos de todo el mundo para honrar a la Reina del Rock and Roll, y una estrella cuya luz nunca se desvanecerá”. — el expresidente Barack Obama, en Twitter.

“Además de ser un talento único en una generación que cambió la música estadounidense para siempre, la fortaleza personal de Tina fue notable. Superando la adversidad e incluso el abuso, construyó una carrera para la historia y una vida y un legado que eran completamente suyos”. — El presidente Joe Biden, en un comunicado.

“Descanse en paz con una de mis artistas favoritas de todos los tiempos, la legendaria reina del rock n’ roll Tina Turner. La he visto muchas, muchas veces y, sin lugar a dudas, dio uno de los mejores espectáculos en vivo que he visto. Ella siempre te dio el valor de tu dinero. — La leyenda de la NBA Magic Johnson, quien publicó una foto con él y Turner en Twitter.

“Icono cultural caído. Buen viaje Anna Mae Bullock. Estuviste aquí." — dijo la cantante Erykah Badu en Instagram.

“El cielo ha ganado un ángel. Descansa en el paraíso Tina Turner. Gracias por la inspiración que nos diste a todos”. - dijo la cantante Ciara en Twitter.

“Que mujer, que vida, que guerrera!!! ¡¡El día que la conocí, Sra. Tina, no podía creer que estaba en presencia de su grandeza!! (¡Gracias a mi hermana mayor @oprah!) Tengo que celebrar y agradecerles por todo el amor que han derramado a su alrededor. Las canciones que cantaste nos dieron valor para dar un paso al frente y ser nosotros mismos. ¡Eres una fuerza feroz como mujer y como artista! ¡¡Todas estas cosas han sido faros de luz no solo para mí, sino para todas las personas alrededor del mundo, encontrándonos a nosotros mismos y nuestra valentía, a través de nuestra vulnerabilidad!!” — dijo Alicia Keys en Instagram.

“La mejor rockera. Mejor intérprete. La mujer más profundamente sexy. Qué dinamita, qué historia, qué heroína. Siempre una inspiración energética para mí, siempre aprovechando la fuente. Tina por siempre. Hombre. Siempre he estado asombrado por ella y el poder infinito”. — Flea, bajista de Red Hot Chili Peppers, dijo en Instagram.

“Un sobreviviente y un rudo. Cada nota que cantaba sacudía la habitación y estremecía tu alma. Nunca habrá otra como ella. Sacude el techo de Heaven Tina Turner”. — dijo la música Diane Warren en Twitter.

“Tina Turner era icónica, talentosa y feroz. ¡Qué viaje! Qué vida, llena de grandes altibajos. Dejó un matrimonio abusivo. Ella encontró el amor de nuevo. Se abrió camino en este mundo, vendiendo millones de álbumes. Se convirtió en madre, experimentó una tristeza terrible y aún así siguió adelante. Ella trajo alegría a tantos, incluso cuando estaba experimentando tal tragedia. Siempre la he admirado. La conocí cuando era adolescente y la seguí a lo largo de su inspiradora vida. ¡Que honremos a Tina y que sigamos tocando su música a todo volumen y bailando!”. — dijo la actriz Maria Shriver en Twitter.