La Materialista logra entrar a la lista de “Los 50 más bellos” de People en Español

La cantante Yameyry Infante, mejor conocida como La Materialista, resultó la ganadora de “Elige tu bello 2023” para entrar a la lista de “Los 50 más bellos” de la revista People en Español.

El magacín reveló que la dominicana alcanzó un total de 39,642 votos gracias al público a través de su página oficial, donde competía con la rapera argentina Nicki Nicole y a la artista venezolana Elena Rose.

“La verdad es un sueño cumplido ya que he visto ediciones anteriores y sí que me hacía mucha ilusión y sobre todo siendo el público que así me considere”, dijo la exponente urbana.

En la categoría de hombres, se encontraba el actor mexicano Pepe Gámez, quien obtuvo la mayoría de puntos, el cantante español Héctor Pérez y el trapero puertorriqueño Lyanno.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, La Materialista reaccionó emocionada luego de conocer el éxito que tuvo en las votaciones.

“Gracias a toda mi gente, a todos mis latinos que han votado por mí, por tomarse su tiempo, por su cariño, me siento feliz, contenta, agradecida. Es un sueño hecho realidad, de verdad que sí porque yo he visto por mucho tiempo esta revista y algún momento fantaseé con estar ahí, pero no pensé nunca que pudiera estar ahí”, aseguró.