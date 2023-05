No es culpa de Rob Marshall que el último recauchutado de acción en vivo de Disney realmente no cante. “La Sirenita”, un proyecto un tanto monótono con chispas de bioluminiscencia, sufre los mismos problemas fundamentales que plagaron a “El Rey León”, “Aladdin” y “La Bella y la Bestia”.

Halle Bailey puede ser una presencia encantadora y posee una voz magnífica que es claramente diferente de la de Jodi Benson, pero las aletas, los animales y los entornos fotorrealistas no hacen que los cuentos de hadas de Disney sean más encantadores por sí solos.

El problema esencial es que las películas de acción en vivo han priorizado la nostalgia y la familiaridad sobre la narración visual convincente. Intentan recrear ritmos y tomas de sus predecesores animados, ignorando desafiantemente la posibilidad de que ciertas secuencias musicales y elecciones fueran encantadoras y vibrantes porque estaban animadas, no a pesar de ello.

Había, en la película de 1989, un asombro chispeante en todo. El castillo submarino. las sirenas El barco de Eric. Incluso el brillante cabello rojo de Ariel. Combinado con las maravillosas canciones y letras de Alan Menken y Howard Ashman, no es difícil entender por qué ayudó a impulsar el renacimiento de Disney Animation.

Cualquiera que haya pasado por la reciente biblioteca de acción en vivo de Disney haría bien en acercarse a “La Sirenita” con precaución. Aún así, hay emoción cuando la cámara nos lleva bajo el agua para darnos nuestro primer vistazo a las sirenas, incluso después de una cita un tanto siniestra de Hans Christian Anderson que comienza la película ("Pero una sirena no tiene lágrimas y, por lo tanto, sufre mucho más". ).

No puedes evitar tener esperanza. Pero la primera sirena que se enfoca no evoca tanto asombro como un flashback del tritón de Ben Stiller en "Zoolander".

La tecnología es mejor, claro, pero el resultado es casi el mismo. Peor aún, a medida que pasamos más tiempo con ellas, siguiendo a las hermanas multiculturales de Ariel mientras se reúnen alrededor de su padre, el Rey Tritón (Javier Bardem), es difícil quitarse de encima una sensación de valle claramente extraña.

A pesar de todo su dinamismo, todo acerca de esta "Sirenita" es más silencioso. Las nuevas canciones de Miranda también son extrañas y no parecen encajar. El príncipe Eric (Jonah Hauer-King) tiene sentido, tal vez incluso el himno mental de Ariel después de que le da su voz a Ursula de Melissa McCarthy, pero ¿Scuttle realmente necesitaba una canción también?

Hablando de Scuttle, las lindas caricaturas que representaban a las gaviotas, los cangrejos y los peces amigos de Ariel han sido reemplazadas por representaciones terriblemente precisas de dichos animales.

Los encantos de la comedia de Awkwafina solo pueden llegar hasta cierto punto mientras se ven como una gaviota real que podría estar detrás de tus papas fritas en la playa. Los primeros planos de sus ojos azules y brillantes son inquietantes, aunque probablemente fue una buena decisión optar por el azul sobre el dorado, lo que parece un poco demoníaco incluso en la caricatura. A veces parece como si el editor estuviera tratando de minimizar lo desagradable cortando rápidamente a Scuttle.

Flounder (Jacob Tremblay, quien también hizo la voz de Luca) no tiene tanto este problema, principalmente porque una vez que salen del agua, él está esencialmente escondido bajo la superficie.

Sebastian, interpretado por Daveed Digg, se sale con la suya y se ve de lo más agradablemente caricaturesco.

La visibilidad también es un problema para algo más que Flounder. A veces, las secuencias submarinas de “La Sirenita” parecen demasiado submarinas. Las cosas son turbias, aburridas y difíciles de ver, una vez más, probablemente en nombre de la autenticidad, pero esforzarse por ver en lo que Marshall y los equipos de VFX han trabajado durante años no es una experiencia agradable. Esto podría ser un problema de proyección: no estaba en un cine especialmente de alta tecnología con actualizaciones de mejora de color. Pero eso también significa que cualquiera que no tenga acceso a cosas como Dolby Vision en todo el mundo también tendrá este problema. Cuando Sebastian saca a relucir los peces más coloridos que puede encontrar para el número "Bajo el mar", incluso comienzas a empatizar un poco con Ariel. Es exactamente lo contrario de la experiencia “ Avatar: The Way of Water ”.

"La Sirenita", un estreno de Walt Disney Co. en los cines el viernes, está clasificada PG por la Motion Picture Association por "acción/peligro, algunas imágenes aterradoras". Duración: 135 minutos. Dos estrellas de cuatro.