Arcángel tras requisa en Perú: “A un artista como yo no le joden su imagen”

Durante su presentación en el Reggaetón Lima Festival, en el Estadio San Marcos de la capital peruana, el cantante puertorriqueño Arcángel le envió un mensaje a la Policía Nacional del Perú tras ser intervenido por miembros de ese organismo en plena vía pública.

“La Maravilla” explicó que hasta en su país natal ha vivido situaciones parecidas, por las cuales advierte que nadie dañará su imagen y por las que no dejará de visitar ni de disfrutar la nación sudamericana.

“Yo lo paso bien cada vez que piso este país. No tengo problema, me pueden revisar todas las veces que quieran, gracias Perú por quererme. Si pensaban que subiendo la noticia me iban a joder, no, no, a un artista como yo, usted no jode su imagen porque yo soy del barrio”, expresó ante los gritos y algarabía del público.

Asimismo, Arcángel felicitó la labor de la policía, para quien pidió un aplauso.

“Yo vengo del bajo mundo, eso a mí no me jode, a mí me hacen eso hasta del lugar de donde yo vengo. Así que un aplauso para la Policía del Perú, están haciendo su trabajo, qué bueno”, agregó.

El pasado sábado, el rapero de volvió viral por el video del momento en el que miembros de la uniformada lo hizo bajar de su vehículo para requisarlo.