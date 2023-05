Alejandro Fernández confiesa tiene todo arreglado para el día de su muerte

El cantante mexicano Alejandro Fernández contó que hizo todos los arreglos para no dejarles un problema a sus hijos en caso de morir o en caso de que le pase algún suceso.

Durante una entrevista al programa televisivo "Venga la alegría", Fernández declaró que tomó la decisión durante la pandemia del Covid-19, la cual lo hizo hacer una pausa de su trabajo. El artista explicó que cuando notó que sus hijos no estaban interesados en saber de sus bienes se enfocó en preparar todo.

"A ninguno de mis hijos les veía como el entusiasmo de meterse a la oficina y saber que era lo que tenían, entonces dije: si me muero ahorita les voy a dejar más que un patrimonio, les voy a dejar un problema", explicó El Potrillo.

Ante estos pensares, el intérprete de "Me dediqué a perderte" no perdió tiempo y se dispuso a organizar todos los documentos necesarios para que en caso de alguna emergencia sus hijos no tengan inconvenientes con las pertenencias del mariachi.

"Me metí de lleno a la oficina, a tratar de dejarles ya todo arreglado para que, pues el día que ya Dios quiera recogerme o cuando me pase algo, dejarles todo arreglado y que no tengan que complicarse la vida", aseguró el mexicano.

Alejandro Fernández dijo que aunque no piensa que su muerte sea cercana, en algún momento sucederá.