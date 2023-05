Desde hace días Anuel y Feid andan como dos comadres de patio en las redes sociales, tirándose las cajas y los cajones. El exponente urbano puertorriqueño es un "pica pleito" y no vacila en su guerrita contra su exnovia Karol G y su colega colombiano. Ahora, el exnovio de "La Bichota" señaló a su contrincante de mantener una campaña de acoso en su contra.

“Jajaja ahora estás mandando hacer campañas de acoso con tu equipito ah cabrón ????", posteó Anuel en un mensaje directo a Feid.

Luego agrega: "Acoso fue lo que me tenían a mi el año pasado. Noticia por noticia y canción por canción la reina me arrastró, jeje y lo vio el mundo entero".

Sin embargo, aclaró que "ella y yo hace tieeempo ya hablamos de eso y quedamos super bien".

Entonces hizo un llamado a sus seguidores: "No se dejen engañar de nadie ni de nada, esa campaña de acoso, esas noticias no vienen de la reina, eso es ustedes ya saben quién celoso. Con su equipito que la mandó a hacer, eso no es la reina, no se dejen engañar en las redes".

El pleito mediático viene desde que se dieron a conocer los amores de Karol G y Feid, a mediados de marzo pasado, pero a partir del lanzamiento de "Mejor que yo", en voz de Anuel, a principios de mayo, que las provocaciones se intensificaron.

En "Mejor que yo", de manera descarada y sin ninguna verguenza, Anuel se lo dedicó directamente a Karol G.

Hace unos días, el reguetonero boricua compartió una galería de imágenes en su perfil de Instagram que incluyen un par de fotografías y un video sosteniendo unas tangas verdes que dicen: “Fuck Ferxxo’. Y escribió: "Y esta se la dedicó a tu novio bb". El verde es el color que identifica al reguetonero colombiano y a su proyecto musical.

Más adelante, Anuel generó controversia al compartir en Instagram una storie con un video durmiendo al lado de Karol G. Claro, no se trata de la intérprete en sí, sino de una camiseta de la artista, de su gira 'Strip Love Tour'.

Ante las provocaciones Feid ha guardado silencio, aunque esta semana circuló un video en el que supuestamente Feid responde a los recientes ataques de Anuel, lo que agregó más leña al fuego a la disputa entre el "actual novio" de Karol G y el ex de la colombiana.

Ferxxo se presentó el pasado lunes frente a miles de personas en el marco de su gira por Estados Unidos y fue mientras interpretaba 'Castigo' sobre una monster truck que las pantallas traseras mostraron a la multitud en una impresionante toma en blanco y negro.

Sin embargo, lo que más destacó fue un cartel que sostenía un fanático sonriente que decía: 'Fuck Anuel', lo que para muchos fue una clara respuesta por parte del colombiano al cantante puertorriqueño.

En medio de la polémica, Karol G aparentemente bloqueó a su exnovio, puesto que él escribió en Instagram, entre otras cosas: “¿Saben qué? Me acabé de dar cuenta de que me bloquearon en IG ahora mismo o anoche. ¿Adivinen quién y por qué? parece que alguien se puso celoso y se encabronó”. Esto, seguido de emoticones de corazones verdes, nuevamente el color de Feid.