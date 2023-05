Vanesa Martin: “Hay tanto placer a nuestro alrededor que nos sentimos culpables casi por disfrutarlo”

República Dominicana se ha colado en la gira que realiza la artista española Vanesa Martin, con su disco “Placeres y Pecados” por España.

La parada, por primera vez para la cantautora malagueña en el país, será este sábado 20 de mayo en el Teatro Nacional Eduardo Brito, a las 8:30 de la noche. Una primera vez que, de acuerdo a sus propias palabras, espera, se multiplique en muchas.

“Nos ilusiona mucho, venimos con muchas ganas, con muchas ganas, que la gente de aquí se vaya con la sensación de haber descubierto o por primera vez habernos visto en directo y que se quede en la familia Vanesa Martin”, narra la artista, que ya se encuentra en Santo Domingo.

Estas ganas, de acuerdo a Martin, trae, como en cada concierto, nervios que se pierden en la tercera canción, cuando se da cuenta de que todo con los músicos suena bien, la gente está disfrutando y ya se ha roto el momento de la “adrenalina, euforia y timidez” de salir al escenario, porque a pesar de dedicarse al arte, explica, siempre mantiene el respeto por la gente que ha comprado un boleto para verla.

Los presentes en el Teatro Nacional disfrutarán de un concierto de un poco más de dos horas, con toda su banda y un “80 por ciento”, de las 12 canciones que contiene el disco “Placeres y Pecados”.

Además, se rescatarán canciones antiguas como “Durmiendo sola”, “No te pude retener” o “No me salves”, “Aún no te has ido”, “Arráncame” y “Polvo de mariposas”.

“Yo termino un concierto sin hacer Arráncame o Polvo de Mariposas y la gente nos va a matar”, dice entre risas en su conversación con Listín Diario.

Novedad

“Placeres y Pecados”, el disco que la trae por primera vez a República Dominicana, está cargado de sentimientos, con una “mezcla muy interesante, porque tiene la pasión, en Dinamita”; tiene el adiós en “Mejor de lo que contaste” o en “Álgebra”; tiene el reencuentro en “Cuando no estabas” y tiene la sorpresa en “Quién lo diría”, que es una canción que te sorprende alguien y de repente te tira los esquemas al suelo, te renueva el aire, te renueva tu propio equilibrio”.

Aunque se han quedado algunas canciones fuera del disco, indica que a lo largo de toda la gira irá dando a conocer cuatro canciones inéditas “que todos queríamos que entraran en el repertorio”. ¿Si República Dominicana descubrirá alguna?, es una “sorpresa”, que aún no sabe.

Pero los placeres y pecados no sólo se encuentran en este disco. Para Vanesa Martin vivir a plenitud la vida es un placer y el pecado, la entrada a las deleitaciones de la vida, como sentirse ágil, con salud, incluso con alguien con quien hablar.

“Me permito todos los placeres, la verdad, porque yo creo que la vida es muy fugaz, muy rápida, muy breve; sin hacerle daño a nadie, teniendo tu propia verdad y tu propia honestidad, pero sí, los placeres hay que permitírselos siempre y el pecado es la puerta del placer y el pecado es negar tu identidad, tu esencia, tu crecimiento, tu familia”, comenta.

Luego añade: “Pecado es darle la vuelta a la vida, darle la espalda a la vida. No creo en el pecado como concepto religioso que te limita. A veces hay tanto placer a nuestro alrededor que nos sentimos culpables, casi que por disfrutarlo, cuando deberíamos de disfrutarlo ciento por ciento siempre; viajar, vivir, experimentar, crecer, aprender, todo es un placer”.

Señala que al igual que le ha pasado en otros países, espera que sus ritmos tradicionales se impregnen en su piel y poder usarlo en alguna de sus canciones “y eso me pasará probablemente aquí con alguna bachata, próximamente o con algo vuestro segurísimo”. Su deseo es que ese ritmo vaya acompañado de poder cantar junto a Juan Luis Guerra.

Aunque Vanesa Martin no ha descubierto a todas las mujeres que habitan en ella, está consciente de que si titulara su vida, el nombre sería “Mujer de Océano”, igual que su libro de poemas dado a conocer en 2016.

La gira.

La gira “Placeres y Pecados” inició el pasado 6 de mayo en Puertollano, un municipio de la provincia de Ciudad Real, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en España. República Dominicana será la segunda parada este próximo 20 de mayo, en el Teatro Nacional a las 8:30 de la noche.

A España.

La gira seguirá el 27 de mayo en Murcia, España, recorriendo varias localidades de ese país hasta el próximo 02 de diciembre. En Latinoamérica el tour iniciará en octubre y dentro de los próximos días se anunciarán las fechas, que podrían incluir nuevos países.