Halle Bailey es actriz desde muy pequeña, trabajando en pequeños papeles en su Georgia natas.

Bien es cierto que gran parte de, su corta vida, ha sido también conocida por su faceta como cantante, formando parte con su hermana del duo R&B Chloe x Halle, componiendo sus propias canciones y creando una canal de youtube al que subían versiones de canciones de otros cantantes y, a partir de eso, ficharon por una discográfica, llegando a ser teloneras de Beyoncé en su gira "Lemonade".

Su primer papel protagonista importante, Bailey lo mantuvo durante cuatro temporadas en la serie de televisión Grown-ish.

En cine interpretó pequeños papeles hasta que en 2019 le ofrecieron ser la protagonista, no exenta de polémica, de "La Sirenita" ("The Little Mermaid"), papel que estuvo a punto de perder por su firme decisión de no atender llamadas de teléfono de números desconocidos.

A pocos días del estreno mundial de la película, hemos tenido la oportunidad de hablar con la protagonista principal, Halle Bailey.

R.P. En el estreno estuvo acompañada de su hermana, ¿se sintió más calmada sabiendo que ella estaba allí?

HB. Sí, mi hermana es mi mejor amiga, es mi roca y en el estreno ella ha visto la película por primera vez.

R. P. Ella nos dijo que iba a necesitar pañuelos, ¿lloró viendo la película?

Lloró y apretó mi mano todo el tiempo. Estoy feliz de saber que le gustó y ahora puedo sentirme orgullosa de haber hecho esta película.

La actriz Halle Bailey posa en la alfombra azul de la película La Sirenita en la Ciudad de México el 11 de mayo de 2023.Marco Ugarte/AP

R. P. Usted interpreta a Ariel, una princesa Disney, ¿siente que tiene alguna relación especial con ella? ¿Qué tienen en común su personaje y usted?

Siento que Ariel me ha ayudado a encontrarme a a mí misma, la versión de una mujer joven que soy ahora. Entre mis 18 años y los 23 han sido muy transformadores y siento que la película toca estos temas. Ariel también ha tenido que que lidiar con sus pasiones y encontrar su propia voz y, aunque esa decisión puede dar miedo, lo hizo y eso me ha enseñado mucho.

R. P. Hay un momento en la película, cuando canta Part of your World, que es muy emocionante, nadie puede evitar llorar, ¿se siente orgullosa de causar esa emoción?

Sí, estoy muy orgullosa de eso, y todo el mundo está siendo tan agradable. En esta película siento que todas las personas que trabajan en ella son mi familia, estoy agradecida de estar rodeada de todos ellos.

R. P. ¿Cuál fue su primera reacción cuando le dijeron que iba a protagonizar The Little Mermaid?

Mi primera reacción fue llorar, honestamente le digo. Habíamos celebrado mi cumpleaños el día anterior y cuando volvimos a casa, recibí una llamada de Rob Marsall para decírmelo. Sucede que yo no contesto a números desconocidos y cuando vi la llamada me dije que no iba a responder, hasta que mi hermano me dijo: - ¡responde a la llamada!”. Lo hice y escucho: - hola, estoy buscando a Ariel, y yo solo sabía llorar.

Video LA SIRENITA Tráiler Español Latino



R. P. ¿Cuál ha sido la secuencia más difícil de rodar?

Han sido muchos los momentos divertidos de rodar, muchos. Quizás el más hilarante fue el momento en que Jonas y yo caímos en el tanque en medio de una tormenta y la maquina de olas funcionando. Ambos estábamos tratando de sobrevivir en ese momento. El tanque que hay en Pinewood es muy grande e intenso y sentíamos que de verdad estábamos en medio del océano en mitad de una tormenta. Y soy una sirena, se supone que hago esto todo el tiempo en el agua. Jonas se desmayó y tuvimos que sostenerlo y eso que es más alto que yo, pero las botas que usaba en la escena, hacían que se hundiera y, además, todo el rato pisaba los dedos de mis pies, así que estábamos muriendo todo el tiempo en esa escena. Y teníamos que parecer naturales, a pesar de que rodábamos muy temprano.

DETALLES DEL FILME

Javier Bardem y Halle Bailey son los protagonistas de “The Little Mermaid”). El actor español da vida al rey Tritón y Hailey interpreta a su hija Ariel.

De 1989. Bardem y Bailey retoman papeles que se volvieron instantáneamente en clásicos al estreno de la película animada de “La Sirenita” en 1989. El filme está basado en el cuento de Hans Christian Andersen y consiguió el Oscar a mejor música original y mejor canción original por “Under The Sea” (“Bajo el mar”) para Alan Menken.

Lin-Manuel. Menken vuelve al equipo musical junto con el dramaturgo y compositor de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda. “Impossible Child” es la canción de la historia.

Fortaleza. “Ariel es una sirena muy fuerte y tiene una cola de 9 pies (2,7 metros) y tiene que ser súper fuerte. Así que cuando yo estaba en el agua tenía que actuar como que era tan fácil y actuar como una sirena y nadar como una”, dijo Bailey.

Enseñanza. Dentro de las modificaciones para esta versión actualizada se agregó una escena en la que Tritón limpia la basura que dejan los humanos en el mar.