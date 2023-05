El gran susto que vivieron Cheddy García, Marko y Clarissa Molina durante el rodaje de una película

El Centro Nacional de Sismología (CNS) de la de la Universidad Autónoma de Santo Domingo registró este jueves un temblor de tierra con magnitud 5.2 en escala de Richter que se ubicó en la provincia de Puerto Plata, al Norte de República Dominicana.

De acuerdo con la entidad, la sacudida telúrica se produjo específicamente a las 4:44 de la madrugada, cuando casualmente Marko, Cheddy García y Clarissa Molina acudían al llamado para la filmación, en Santiago de los Caballeros, de sus escenas para el nuevo proyecto cinematográfico de Caribbean Cinemas, “Perdiendo el juicio”, donde participan otros actores como Shalim Ortíz, Aquiles Correa y Kenny Grullón y que es dirigido por Frank Perozo.

El influencer venezolano Marko contó, a través de sus historias de Instagram, que estaba en el quinto piso de un hotel cuando lo sorprendió el primer temblor de su vida.

“Estaba en el último piso del hotel, me paro y siento como que le dieron un golpe a las paredes, literal, como que una bomba sacudió el hotel y me doy cuenta que no se para de mover y no saben que c*lo hacer, siempre te dicen metete debajo de una vaina, no supe que hacer, tenía un café en la mano y me puse la taza encima”, dijo Marko.

Finalmente, el también humorista tomó como broma y como una señal de que debía dejar el consumo de café y porque “no me iba a salvar por el maldito café”, ya que estaba esperando que la máquina terminara de dispensar el líquido marrón.

Por su lado, en una publicación en su Instagram, Cheddy García confirmó que se encontraba trabajando en Santiago y pidió a Dios cubrirlos.

Mientras que Clarissa Molina, quien la noche del martes anunció su ruptura amorosa, también vivió el temblor desde el nivel número 5 del hotel en el que esta hospedada y aseguró estar “orando que todos estén bien” y “con el corazón a millón”.

Primera historia de Clarissa Molina sobre temblor en Santiago