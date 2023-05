A dos meses de haber anunciado su divorcio, Galilea Montijo presume su novio 13 años menor que ella

Este 15 de mayo salieron a relucir unas fotografías de la comunicadora mexicana Galilea Montijo, quien cumplirá 50 años en junio, agarrada de mano con el modelo español Isaac Moreno durante un paseo por la playa luego de anunciar su divorcio del empresario y político Fernando Reina Iglesias hace dos meses.

Entre risas, la presentadora de televisión decidió poner fin a los rumores de su romance con el joven que el 28 de abril celebró sus 37 años, según El Heraldo de México.

En el segmento “La nota que anota” del programa “Hoy”, que conduce junto a Andrea Legarreta, Arath de la Torre, Raúl Araiza y Tania Rincón, Galilea dijo: “Ay, por estar en el chisme. ¿Qué dijeron de mi novio?”.

"¡Qué gachos! Si me divorcié, no me capé",