Andrés García estaba casado con dos mujeres que ahora pelean por su herencia

Fue el pasado 4 de abril cuando el actor dominicano Andrés García murió luego de luchar contra la cirrosis hepática que padecía. A lo largo de su vida, protagonizó varias peleas públicas con sus hijos Andrés, Leonardo y Andrea, a quienes retiró de su testamento, por lo que la mayor parte de su herencia quedaría en manos de su última esposa, Margarita Portillo.

Sin embargo, el actor, empresario y abogado mexicano que además de ser amigo cercano del histrión, también lo apoyó en asuntos legales, Roberto Palazuelos, reveló recientemente que García se casó con Portillo sin haberse divorciado de su esposa anterior y madre de sus hijos mayores, Sandy Vela.

"Se casaron ahí; inclusive le dije a Andrés '¿y tú otro matrimonio?'. Dijo 'No pasa nada, es otro estado'. Pero, ahorita con las indagaciones que se han hecho, nos enteramos que no hay ningún divorcio ni nada y que ese matrimonio, ante los ojos de la ley, sigue siendo el primero en derecho y el válido. El acta de matrimonio de Margarita [Portillo] es hasta que no la verifiquen después de un juicio", señaló al programa de televisión De primera mano (Imagen TV).

Palazuelos también explicó que el último testamento del protagonista de “Pedro Navajas” puede ser nulo y quien haya vendido sus puede enfrentar problemas legales.

"Cualquier persona que vaya a comprar se tiene que cerciorar que todos los hijos y cónyuges que estén vivos firmen", continuó. "Si no está la formalidad que los dos hijos, tanto Andrecito como Leonardo, firmen, y también la legítima esposa, está viciada de modalidad absoluta".

De acuerdo con Celebrity Net Worth, Andrés García tuvo un valor neto de diez millones de dólares.

No es la primera vez que Palazuelos acusa a Portillo de manejar de manera incorrecta la herencia de García, e incluso, ha insinuado que ésta habría sido la culpable de que su amigo y él se alejaran.

"También sé que se va a abrir el testamento muy pronto, del cual Margarita es la albacea, se va a ver si hubo algún cambio. O, mágicamente, Margarita terminó siendo la beneficiada con todo", expresó Palazuelos.

Asimismo, Palazuelos aseguró que la otra esposa de García apoderó a su padre, Roberto Palazuelos Rosenweit, para pelear por su parte de la herencia.

"Sé que Sandy se ha reunido muchas veces con mi padre, quien sigue litigando, sé que el despacho de mi padre está llevando esas diligencias e investigación", detalló.