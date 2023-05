Jay Wheeler nació de una oportunidad y ahora ayuda a otros talentos, como el que descubrió en TikTok

A Jay Wheeler quienes le dieron su primera oportunidad fueron Yezziel y Siruo de Dynamic Records, aunque Dj Nelson lo catapultó a la fama después de que su video llorando de emoción en un concierto se hiciera viral en redes sociales, donde comenzó haciendo sus propias versiones de los éxitos musicales de otros antes de ser firmado por esa disquera.

Ahora, José Ángel López Martínez, nombre de pila de Jay Wheeler, ayuda a nuevos talentos. Tal es el caso del joven venezolano Noreh, a quien el puertorriqueño descubrió en TikTok y lo escogió para grabar “Lugar seguro”, una de las canciones más importantes de su álbum Emociones.

En una entrevista para Listín Diario, para la que nos recibió en un hotel en el centro de la ciudad de Santo Domingo, Jay contó que encontró un corto de Noreh cantando “Lugar seguro” junto a su novia, le gustó lo que había escuchado y lo contactó para decirle que estaba interesado en que ese tema formara parte del disco que fue lanzado en agosto de 2022.

“Yo lo vi en TikTok, él puso un preview con su novia en TikTok, la pista era otra y todo, y yo lo escuché y yo dije: '¡Wow! Esta canción puede ser algo, se escucha grande'. Y lo contacté, le dije: 'Mira, hermano, disculpa la molestia, me gustaría que esa canción saliera en mi disco obviamente contigo en él'. Él al principio pensó que yo la quería para mí solo”.

Después de saber que además de llamar la atención de Jay con su melodiosa voz y la letra de su canción, también colaboraría para uno de sus discos, Noreh definió como una bendición esa oportunidad y la aceptó de inmediato.

Jay y Noreh pactaron en dedicarle sus versos a sus respectivas parejas.

“La Voz Favorita” o “El Rey del Romantiqueo”, como también se conoce a Jay, recién cumplía seis meses de noviazgo con su ahora esposa, la cantante venezolana Zhamira Zambrano, por eso se identificó tanto con la parte que dice: “Seis meses y parecen más”.

“Me dijo que sí y él quiso que yo le dedicara mi verso a mi esposa que para ese tiempo era mi novia… y él le dedicó su verso a su novia”.

En Emociones, también destaca “Ese K”, en colaboración con otro nuevo talento, su compatriota Conep. Además, en ese mismo proyecto discográfico, el quinto de su carrera, pudo probarse en el dembow con “No confío”.

Otra de las favoritas del álbum Emociones y también que le dedicó a su esposa es “Eatz”, sin contar la que hizo a dúo con ella, “Díselo”, tema que confesó gustarle por su contenido triste, aunque no era lo que estaban sintiendo como pareja en ese momento, pues desde que se conocieron viven días muy felices.

De Emociones 1.5, con el que debutó en abril de este año y corresponde a una extensión de Emociones, sus álbumes más honestos, más completos y donde más demuestra su evolución como artista, Jay tiene sus consentidas: “Trampa”, “2022” y “Pacto”.

También intenta impulsar la carrera de su esposa

No pudo saber cómo Zhamira era la indicada, pero ya lleva cinco meses de casado con ella luego de ver sus valores, muy parecidos a los de su madre y su familia.

“Yo desde el 2017 le decía a todo el mundo que me iba a casar con ella, pero no sabía que iba a era real, yo lo decía porque era mi crush y esa era mi crush, pasó el tiempo y me casé”.

Como ayudó a Noreh y a Conep, Jay está enfocado en continuar aportando a la carrera de su amada, quien tiene varias creaciones listas para estrenar y para que la conozcan de manera independiente. Entre esas, se encuentra una bachata.

“Mi esposa tiene una bachata bien linda, sola, mi esposa tiene muchas cosas, te acabo de dar esa exclusiva, eso no lo sabe nadie, pero mi esposa tiene mucha música guardada para todo el mundo. Yo estoy trabajando con ella en su proyecto y estamos encargándonos de que el proyecto sea bonito, precioso para todo el mundo”.

No creyó en su poder de convocatoria en República Dominicana

Jay Wheeler no creía que pudiera reunir a tantos fanáticos dominicanos, pero lo comprobó el pasado sábado 13 de mayo cuando hizo su primer concierto en el país y estuvo a casa llena.

Chris Lebrón, con quien colaboró en “Desde mis ojos remix”, fue uno de los artistas invitados y reveló que su colega tenía miedo de fracasar esa noche, algo que él mismo confirmó en la conversación con este medio.

“Porque yo sé que el público de aquí es un poquito exigente y pues yo nunca había venido, yo nunca había cantado, no me había presentado, solo me había presentado en los Premios Soberano una vez y no había público”, habla de su participación desde la Zona Colonial para la premiación dominicana, en 2021, que se grabó como una producción aislada de la ceremonia por los cuidados del Covid.

El espectáculo no solo fue un “sold out” sino que Jay tuvo que pedirle a su equipo de sonido subirle el volumen de la música porque no lo dejaban escuchar por lo alto que corearon sus canciones esa noche.

“Fue increíble, el lugar en el que más me han cantado, se sentía como si estuviera en Puerto Rico, eso fue increíble y nada, enamorado del público de aquí para siempre”.