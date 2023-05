Bárbara Mori cuenta que haber sido infiel la hizo superar su adicción al alcohol

Aunque lo cataloga como "un error gravísimo", haberle sido infiel, en estado de ebriedad, a su novio hizo que la actriz uruguaya nacionalizada mexicana Bárbara Mori superara su adicción a las bebidas alcohólicas hace 15 años.

La protagonista de la telenovela "Rubí" señaló que decidió dejar de tomar porque se reflejaba en una pareja anterior que decía mentiras y no aceptaba la idea de verse igual tras haberle sido infiel a una persona, con quien en ese momento tenía una relación que terminó por lo ocurrido.

"La razón por la que dejé de tomar fue porque cometí un error gravísimo, que fue serle infiel a mi novio con otra persona. Y yo en ese momento estaba como muy enojada con una pareja que había tenido porque me decía muchas mentiras", confesó al podcast El rincón de los errores. "Sentía que no quería ser esa persona, es decir, yo me reflejaba mucho en esa persona y decía: 'Ya no quisiera ser él, ¿yo miento así? No quiero ser esa persona".

Como no quería ser como esa expareja, desde ese momento, Mori entendió que debía contarle a su novio lo que había hecho y alejarse del alcohol por "un día me puede pasar algo peor", lo que la ayudó con su amor propio.

La intérprete de 45 años también explicó que su padre era alcohólico y ella sentía tener el "gen del alcoholismo en mi cuerpo".