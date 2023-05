Alicia Keys invita a Karol G a su concierto en Bogotá y cantan “No one”

La artista de soul, R&B y pop, Alicia Keys, se presentó por primera vez en Colombia, específicamente en el Arena Movistar de Bogotá, donde invitó a la cantante urbana Karol G.

Acompañada de un piano, la estadounidense comenzó los acordes de su éxito de 2007, “No one”, lo que emocionó a Karol, quien hizo una versión con parte en español que encantó al público presente.

“Yo hago lo que sea más allá del bien y el mal… otro ya quisiera”, cantó Karol. “No one, no one, no one... debe sentir como lo hace”.

Según El Tiempo, la intérprete de “Provenza” llegó tras sonar el intro de su canción “Mientras me curo del cora”, se despidió de Keys con un abrazo y con la voz entrecortada le dijo: “Colombia te ama demasiado”.

Por su lado, Keys prometió que no será la última vez que éste en ese país centroamericano.

Hace aproximadamente una década, Karol se grababa en su dormitorio mientras hacía covers de las canciones de Keys y los publicaba en sus redes sociales sin imaginar lo que pasaría después.