Actriz colombiana Sandra Reyes asegura que fue secuestrada por extraterrestres en una nave espacial

La actriz colombiana Sandra Reyes, conocida por su papel en la telenovela “Pedro el escamoso”, contó por primera vez que “hace muchos años” tuvo una experiencia con extraterrestres cuando estos la secuestraron en una nave espacial.

“Hace mucho, la verdad, hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta que era real, yo pensaba que había sido como una especie de sueño y no se lo conté a nadie porque ¿Quién me iba a creer?, pero sí, hace muchos años me subí a uno”, dijo Reyes al programa 'Buen Día'.

La intérprete de 47 años aseguró que al subirse en el vehículo o máquina para volar al espacio exterior, “me impresionó porque era transparente (como la de La Mujer Maravilla)”. “¡Sí, te lo juró! ¡Yo me subí y no había nada!”.

Su interés por este tema comenzó tras descubrir de manera misteriosa el libro “El rescate de la tierra”, con el cual pudo entender, tiempo después, lo que le había ocurrido.

“Yo estaba en un centro comercial hace muchos muchos años y, por primera y única vez, me pasó por el frente una señora con un carrito de libros, paró en frente mío y el libro quedó justo en frente mío”, expresó.

Reyes confía en que, como dice el comando Ashtar, “van a venir” para rescatarnos en uno de dos casos: “uno, si había una bomba atómica o dos, si la tierra colapsaba”. También confesó que no es la única que tiene contacto con estos seres, ya que en YouTube hay personas que canalizan sus mensajes.

Asimismo, Reyes explicó que decidió “vibrar en amor” desde el momento en que se enteró que un “rayo deutrónico” sería parte de ese rescate, pues ese “rayo” solo puede “desintegrar” a las personas para entrarlas a la nave si “vibran en amor”.

Además, la artista cree en la existencia de varios tipos de extraterrestres, “algunos no tan chéveres que siempre han estado acá” y son los responsables de ocasionar miedo, lo que hace que “nosotros no despertemos” y los otros “vienen a ayudarnos en este proceso que ellos saben que ha sido muy caótico”.

“Los otros extraterrestres son realmente nuestros hermanos que son los que saben que nosotros estamos aquí en este reality tan impresionante, ellos siempre han estado ahí, ellos están ahí, o sea, para nadie es un secreto que se han empezado aparecer cada vez más los ovnis... y de hecho creo que está muy cerca el día en el que se van aparecer ¡muchos!”, continuó.

Durante la entrevista, la estrella de Canal RCN y Caracol Televisión afirmó que no le tiene miedo al que dirán y que ciertamente estuvo en un lugar fuera de este planeta.