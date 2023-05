Grace Bumbry, primera cantante negra en Bayreuth, muere a los 86 años

Grace Bumbry, una mezzosoprano pionera que se convirtió en la primera cantante negra en actuar en el Festival de Bayreuth de Alemania durante una carrera de más de tres décadas en los mejores escenarios del mundo, falleció. Ella tenía 86 años.

Bumbry murió el domingo en Evangelisches Krankenhaus, un hospital en Viena, según su publicista, David Lee Brewer.

Tuvo un derrame cerebral el 20 de octubre mientras viajaba en un vuelo de Viena a Nueva York para asistir a su incorporación al Salón de la Fama de la Ópera de Opera America. Fue golpeada con el avión 15 minutos antes del aterrizaje, recibió tratamiento en NYC Health + Hospitals/Queens y regresó a Viena el 8 de diciembre. Ha estado entrando y saliendo de las instalaciones desde entonces, dijo Brewer el lunes.

Bumbry nació el 4 de enero de 1937 en St. Louis. Su padre, Benjamin, era mozo de ferrocarril y su madre, la ex Melzia Walker, maestra de escuela.

Cantó en el coro de la escuela secundaria Sumner de Ville y ganó un concurso de talentos patrocinado por la estación de radio KMOX que incluía una beca para el Instituto de Música de St. Louis, pero se le negó la admisión porque era negra. Cantó en "Arthur Godfrey's Talent Scouts" de CBS y luego asistió a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Boston. y Northwestern, donde conoció a la soprano Lotte Lehmann, quien se convirtió en su maestra en la Academia de Música del Oeste en Santa Bárbara, California, y en una mentora.

Bumbry, conocida sobre todo como mezzo pero que también interpretó algunos papeles de soprano. se inspiró cuando su madre la llevó a un recital de Marian Anderson, la contralto estadounidense que en 1955 se convirtió en la primera cantante negra en el Metropolitan Opera de Nueva York. Bumbry se convirtió en parte de una generación de aclamados cantantes negros de ópera que incluía a Leontyne Price, Shirley Verrett, George Shirley, Reri Grist y Martina Arroyo.

Bumbry estuvo entre los ganadores de las audiciones del Consejo Nacional Met de 1958. Debutó en un recital en París ese mismo año e hizo su debut en la Ópera de París en 1960 como Amneris en "Aida".

Al año siguiente, Wieland Wagner, nieto del compositor, la eligió para cantar Venus en una nueva producción de “Tannhäuser” en el Festival Richard Wagner de Bayreuth. El casting de Bumbry en una puesta en escena que incluyó a las estrellas Wolfang Windgassen, Victoria de los Ángeles y Dietrich Fischer-Dieskau resultó en 200 cartas de protesta al festival.

“Recuerdo haber sido discriminado en los Estados Unidos, entonces, ¿por qué debería ser diferente en Alemania?” Bumbry le dijo a St. Louis Magazine en 2021. “Sabía que tenía que subir y mostrarles de qué se trata. Cuando estábamos en la escuela secundaria, nuestros maestros, y mis padres, por supuesto, nos enseñaron que no eres diferente a los demás. No eres mejor que nadie, y no eres menos que nadie. Tienes que dar lo mejor de ti todo el tiempo”.

Las críticas sobre su debut en Bayreuth el 23 de julio de 1961 fueron en su mayoría positivas.

“Una voz de tamaño muy grande, aunque un poco falto de color. Es una voz que aún no se ha 'establecido', como dicen los maestros”, escribió Harold C. Schonberg en The New York Times. "Obviamente es una cantante con una gran carrera por delante".

Como resultado de la atención, la primera dama Jacqueline Kennedy invitó a Bumbry a cantar en una cena de estado en la Casa Blanca en febrero siguiente. Los debuts siguieron en el Carnegie Hall en noviembre de 1962, la Royal Opera de Londres en 1963 y el Teatro alla Scala de Milán en 1964.

Apareció en el Met el 7 de octubre de 1965, como la Princesa Éboli en "Don Carlo" de Verdi, la primera de 216 funciones con la compañía.

“Su seguridad, aplomo y proyección de carácter son del tipo a partir del cual se puede hacer una carrera sustancial”, escribió Irving Kolodin en Saturday Review.

La última ópera completa de Bumbry en el Met fue en Amneris en "Aida" de Verdi el 3 de noviembre de 1986, aunque regresó una década más tarde para la gala del 25 aniversario de James Levine para cantar "Mon cœur s'ouvre à ta voix". mi corazón)” de “Samson et Dalila” de Saint-Saëns.

El gerente general de Met, Peter Gelb, dijo que “la ópera siempre estará en deuda con ella por el papel pionero que desempeñó como una de las primeras grandes estrellas afroamericanas. “

“Grace Bumbry fue la primera estrella de ópera que escuché en persona en 1967 cuando cantaba el papel de Carmen en el Met y yo tenía 13 años y estaba sentado con mis padres en el palco de Rudolf Bing”, dijo Gelb. “Escucharla y verla dar una actuación espectacular dejó una gran impresión en mi alma adolescente y fue una influencia temprana en mi decisión de seguir una carrera en las artes, al igual que ella influenció a generaciones de cantantes más jóvenes de todas las etnias para que la siguieran. en sus formidables pasos.”

En 1989, cantó en la primera representación completamente escénica de una obra en la Ópera de la Bastilla de París en "Les Troyens (Los troyanos)" de Berlioz. En 2009, fue celebrada en el Kennedy Center Honors.

El matrimonio de Bumbry en 1963 con el tenor polaco Erwin Jaeckel terminó en divorcio en 1972. Bumbry falleció antes que los hermanos Charles y Benjamin.

Brewer dijo que se están planeando monumentos conmemorativos para Viena y Nueva York.