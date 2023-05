Nathy Peluso regresa con "Tonta", su esperado nuevo single, que destaca su capacidad para enfrentar las adversidades y apostar por el amor propio. La artista argentina, conocida por su rebeldía y estilo único, ofrece en esta ocasión un mensaje de empoderamiento envuelto en un hit de pop clásico con el inconfundible estilo innovador de Nathy.

Este lanzamiento marca un hito en la evolución y transformación artística de Nathy Peluso. "Tonta" se inspira en experiencias personales con las que el público puede identificarse fácilmente, lo que marca una nueva etapa en su carrera. El sencillo trae consigo el toque pop distintivo de su primer álbum de estudio, "Calambre", pero elevado a un nivel superior de madurez.

Esta semana, Nathy Peluso compartió, en una columna en VOGUE, la inspiración que la llevó a escribir la canción: “Hace poco entré en un proceso de inspiración atormentante, (una cachetada). Me atraganté con un montón de información trascendental. Básicamente una consecuencia de los pre-treinta (risas). En medio del terremoto, por primera vez en mi vida me permití disfrutar de esa crisis. Y no saben el placer que me provocó darme el lujo de disfrutar una trifulca de esa clase”.

La canción fue compuesta por la propia Nathy Peluso en colaboración con Didi Gutman, mientras que Illangelo (conocido por trabajar con The Weeknd, Alicia Keys, Grimes y Post Malone) aporta su talento en la producción. La pieza musical combina una nostálgica inspiración de los años ochenta con un moderno enfoque electrónico. "Tonta" contagia energía positiva e invita a gritar a viva voz la importancia de preservar nuestra paz interior.

La versatilidad artística de Nathy Peluso se evidencia en su habilidad para sumergirse en estilos como el reggaeton, salsa, tango, hip hop y R&B sin perder su esencia y carisma característicos. La cantante argentina explora su faceta más pop, ofreciendo una propuesta más global y accesible en sus letras.

Además, Nathy Peluso muestra su disposición al cambio no sólo en su música, sino también en su estética, adoptando una imagen más estilizada, sofisticada y rompedora. El videoclip de "Tonta", dirigido por Félix Bollaín y producido por LittleSpain, se ambienta en Manhattan, evocando las aventuras de Carrie Bradshaw.

El mensaje contundente de "Tonta" refleja la naturaleza de acero de Nathy Peluso, quien demuestra su fortaleza en el panorama musical actual. La artista argentina reafirma su estatus de estrella y sigue cosechando éxitos en su carrera. En conclusión, la canción es una declaración de poder y amor propio de Nathy Peluso, quien deja en claro que no tiene un pelo de tonta.