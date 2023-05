Muere el cantautor de folk Gordon Lightfoot a los 84 años

Gordon Lightfoot, el cantautor popular conocido por "If You Could Read My Mind" y "Sundown" y por canciones que cuentan historias sobre la identidad canadiense, murió el lunes. Tenía 84 años.

La representante Victoria Lord dijo que el músico murió en un hospital de Toronto. Su causa de muerte no estuvo disponible de inmediato.

Lightfoot, una de las voces más reconocidas que surgieron de la escena de los clubes de folk de Yorkville en Toronto en la década de 1960, grabó 20 álbumes de estudio y escribió cientos de canciones, incluidas "Carefree Highway", "Early Morning Rain" y "The Wreck of the Edmund Fitzgerald".

En la década de 1970, Lightfoot obtuvo cinco nominaciones al Grammy, tres discos de platino y nueve discos de oro por álbumes y sencillos. Actuó en más de 1500 conciertos y grabó 500 canciones.

Hizo una gira tarde en su vida. El mes pasado canceló los próximos shows en Estados Unidos y Canadá, citando problemas de salud.

“Hemos perdido a uno de nuestros mejores cantautores”, tuiteó el primer ministro Justin Trudeau. “Gordon Lightfoot capturó el espíritu de nuestro país en su música y, al hacerlo, ayudó a dar forma al paisaje sonoro de Canadá. Que su música siga inspirando a las generaciones futuras y que su legado viva para siempre”.

Una vez llamado un "talento raro" por Bob Dylan, Lightfoot ha sido interpretado por docenas de artistas, incluidos Elvis Presley, Barbra Streisand, Harry Belafonte, Johnny Cash, Anne Murray, Jane's Addiction y Sarah McLachlan.

La mayoría de sus canciones son profundamente autobiográficas, con letras que exploran sus propias experiencias de manera franca y exploran cuestiones relacionadas con la identidad nacional canadiense. La “Trilogía del Ferrocarril Canadiense” representó la construcción del ferrocarril.

“Simplemente escribo las canciones sobre dónde estoy y de dónde vengo”, dijo una vez. “Tomo situaciones y escribo poemas sobre ellas”.

La música de Lightfoot tenía un estilo propio. “No es country, ni folk, ni rock”, dijo en una entrevista en el 2000. Sin embargo, tiene cepas de los tres.

“The Wreck of the Edmund Fitzgerald”, por ejemplo, es un tributo inquietante a los 29 hombres que murieron en 1975 en el hundimiento del barco en el lago Superior durante una tormenta.

Si bien los padres de Lightfoot reconocieron sus talentos musicales temprano, él no se propuso convertirse en un baladista de renombre.

Comenzó a cantar en el coro de su iglesia y soñaba con convertirse en músico de jazz. A los 13 años, la soprano ganó un concurso de talentos en el Festival de Música Kiwanis, realizado en el Massey Hall de Toronto.

“Recuerdo la emoción de estar frente a la multitud”, dijo Lightfoot en una entrevista de 2018. “Fue un trampolín para mí...”

El atractivo de esos primeros días se mantuvo y en la escuela secundaria, su cuarteto de barbería, The Collegiate Four, ganó una competencia de talentos de CBC. Tocó su primera guitarra en 1956 y comenzó a incursionar en la composición de canciones en los meses siguientes. Tal vez distraído por su gusto por la música, reprobó álgebra la primera vez.

Después de tomar la clase nuevamente, se graduó en 1957.

Para entonces, Lightfoot ya había escrito su primera composición seria: "The Hula Hoop Song", inspirada en el juguete que estaba arrasando en la cultura. Los intentos de vender la canción no prosperaron, así que a los 18 años se fue a Estados Unidos a estudiar música durante un año. El viaje se financió en parte con el dinero ahorrado de un trabajo de entrega de ropa de cama a complejos turísticos de su ciudad natal.

Sin embargo, la vida en Hollywood no encajaba bien, y no pasó mucho tiempo antes de que Lightfoot regresara a Canadá. Se comprometió a mudarse a Toronto para perseguir sus ambiciones musicales, aceptando cualquier trabajo disponible, incluido un puesto en un banco antes de conseguir un concierto como bailarín cuadrado en "Country Hoedown" de CBC.

Su primer concierto fue en Fran's Restaurant, un restaurante familiar en el centro de la ciudad que se entusiasmó con su sensibilidad popular. Fue allí donde conoció a su compañero músico Ronnie Hawkins.

El cantante vivía con algunos amigos en un edificio en ruinas en Yorkville, entonces un área bohemia donde las futuras estrellas, incluidas Neil Young y Joni Mitchell, aprenderían su oficio en clubes llenos de humo.

Lightfoot hizo su popular debut en la radio con el sencillo ”(Remember Me) I'm the One” en 1962, que dio lugar a una serie de éxitos y colaboraciones con otros músicos locales. Cuando comenzó a tocar en el Mariposa Folk Festival en su ciudad natal de Orillia, Ontario ese mismo año, Lightfoot forjó una relación que lo convirtió en el artista más leal que regresa al festival.

En 1964, estaba obteniendo comentarios positivos en la ciudad y el público comenzaba a reunirse en cantidades cada vez mayores. Al año siguiente, la canción de Lightfoot "I'm Not Sayin'" fue un éxito en Canadá, lo que ayudó a difundir su nombre en los Estados Unidos.

Un par de covers de otros artistas tampoco le dolieron. La grabación de 1965 de Marty Robbins de "Ribbon of Darkness" alcanzó el número 1 en las listas de países de EE. UU., mientras que Peter, Paul y Mary llevaron la composición de Lightfoot, "For Lovin' Me", al Top 30 de EE. UU. La canción, que Dylan dijo una vez deseaba haber grabado, desde entonces ha sido versionada por cientos de otros músicos.

Ese verano, Lightfoot actuó en el Newport Folk Festival, el mismo año en que Dylan sacudió al público cuando se despojó de su personalidad folk y tocó una guitarra eléctrica.

Cuando el auge de la música folk llegó a su fin a fines de la década de 1960, Lightfoot ya estaba haciendo su transición a la música pop con facilidad.

En 1971, hizo su primera aparición en la lista de Billboard con "If You Could Read My Mind". Alcanzó el número 5 y desde entonces ha generado decenas de versiones.

La popularidad de Lightfoot alcanzó su punto máximo a mediados de la década de 1970 cuando tanto su sencillo como su álbum, "Sundown", encabezaron las listas de Billboard, la primera y única vez que lo hizo.

Durante su carrera, Lightfoot recolectó 12 premios Juno, incluido uno en 1970 cuando se llamó Gold Leaf.

En 1986, fue incluido en el Salón de la Fama de la Industria Discográfica Canadiense, ahora el Salón de la Fama de la Música Canadiense. Recibió el premio del Gobernador General en 1997 y entró en el Salón de la Fama de la Música Country de Canadá en 2001.