Guerra de cabinas de radio bien vistosas en Santo Domingo con inversiones millonarias

Hay una competencia abierta de cabinas en la radio de Santo Domingo. Las principales emisoras lucen espacios de trabajo espectaculares en su visual, casi parecidas a estudios de televisión. Claro, esto por la modalidad de transmitir sus programas por YouTube.

La guerra de programas es sustentada en grupos de talentos, con uno puntual a la cabeza como dueño del proyecto, en algunos casos asociados a los propietarios de las emisoras, en otros dependiendo económicamente de ellos, en algunos como empleados y otros arrendados.

La inversión es alta. Estas escenografías, sumado a los equipos de audio y luces salen por sumas millonarias.

Según detalló Ramón -Mon- Lluberes, supervisor de programación de RCC Media, a Listín Diario, las cabinas de esa empresa de medios de comunicación tiene un valor de aproximadamente 75 mil dólares cada una, al menos 4 millones 50 mil pesos, y han remodelado cuatro cabinas y “faltan más”, dijo.

En cuanto a la negociación con los productores de sus programas, Lluberes explicó que el noventa por ciento de esos programas son propiedad de RCC Media y que los contratos se mantienen igual.

Esto, a raíz de las especulaciones de que los dueños de emisoras habrían exigido a los productores pagar la mayor parte de las ganancias de sus programas para costear la nueva imagen de los espacios.

“Las negociaciones siempre se mantienen de acuerdo al contrato establecido y esta inversión forma parte de nuestra capacidad instalada. Son inversiones realmente millonarias”.

“RCC Media siempre ha estado un paso al frente en lo que a tecnología, profesionales de la comunicación, y en cuanto a diseños de las cabinas, basta con observar a Zol 106.5 que lleva varios años y parece que fue realizada en este 2023”.

¿Quién diseña estas novedosas cabinas que se han vuelto una moda entre los creadores de contenido? Las de RCC Media fueron creadas por el ingeniero Leopoldo Recio, aunque guiado por la sugerencia del CEO de RCC Media, Antonio Espaillat, quien idealiza el estilo que va en consonancia con el tipo de programa.

BOLÍVAR VALERA EXPLICA

El comunicador y humorista Bolívar Valera (El Boli) es uno de los talentos y productores de RRC Media que goza de la cabina que se estrenó el 1 de mayo en La Bakana 105.7FM, donde transmite “El Mañanero”

Para Boli, la competencia resulta ser buena, pero aclara que la misma debe ser en base a contenido, pues “pude ser una cabina bonita, pero si la gente no te sintoniza o no te ve por canal de YouTube, la cabina no influye en que la gente te sintonice porque lo que influye es el contenido”.

En resumen, Boli concentra sus esfuerzos en tener un buen contenido y menciona en caso de youtubers que realizan sus videos con un celular y logran tener millones de reproducciones. Entre ellos, Javier Peces, un joven que muestra sus criaderos de peces betta o luchador de Siam en un humilde patio.

Boli valora la vistosidad y comodidad de las cabinas, pero enfatiza que las mismas no determinan “ni el éxito comercial ni el éxito de views”, sino que eso depende del contenido, elenco y la conexión con el público, ya que el canal de YouTube de su espacio radial es un complemento, pero su prioridad son los radioescuchas.

“En el caso de El Mañanero, pensamos mucho en los que oyen el programa porque lo que nosotros hacemos es radio, lo visual es un complemento, pero no estamos hecho para YouTube, tal vez para un programa hecho para YouTube, la cabina sí puede ser, pero para nosotros la radio sigue siendo la principal entrada económica, más que YouTube”.

Luinny Corporán en su cabina de radio.Fuente externa

Luinny Corporán tiene su propia cabina de radio donde transmite “El Show de Luinny”, las reacciones a canciones y videos musicales y entrevistas más exclusivas.

Luinny dijo que “las cabinas son diseñadas por arquitectos de estructuras para TV” y, en su caso, se amparó en Stevenson Feliz, quien tiene amplia experiencia en el área, para hacer realidad el diseño que deseaba.

“Le expliqué lo que quería y diseñó la estructura perfecta”, la cual tuvo una inversión de 8 millones de pesos, incluyendo los equipos que le acompañan.

En el caso de Luinny, estos avances motivan al mejoramiento de la radio y tener trabajos de mayor calidad para el público.

“Con estas inversiones se eleva el nivel de calidad del contenido, y que más empresarios se motiven e inviertan es interesante, además le facilitan a sus productores el tema técnico, en mi caso por la necesidad que tenía fue que tomé la decisión de crear mi proyecto, pero más que competencia lo veo como que nuestra radio avanza y elevamos la calidad del trabajo”.

Cabina de radio de la emisora Alofoke Radio, de Santiago Matías (Alofoke).Fuente externa

Santiago Matías (Alofoke) fue un pionero local de esta modalidad de cabinas. La primera la creó en el edificio que adquirió en el centro de la ciudad donde luego fundó Alofoke 99.3 FM, dial de la desaparecida emisora Sonido Suave, para su programa “Alofoke Radio Show”.

Santiago continuó creciendo y llevando su plataforma Alofoke Media Group hace dos años con la creación de nuevos programas como “Esto No Es Radio” y “Open Mic”.

Finalmente, trasladó “Sin Filtro Radio Show”, igualmente de su producción, hacia el edificio en el que se encuentran los demás proyectos y con una cabina especialmente para ese espacio de farándula.