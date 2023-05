México, Colombia, Chile y República Dominicana, los países que han marcado la vida de Ana Gabriel

Ana Gabriel y el público dominicano que se dio cita el sábado en el Palacio de los Deportes se emocionaron mutuamente: una por sus tres conciertos de manera consecutiva en el mismo lugar tras los 30 y 10 años que han transcurrido desde la primera y última vez, respectivamente, que se presentó en el país.

El sentimiento de cantante mexicana fue tanto que se declaró dominicana y novia de este país, destacando otros tres países que también han marcado su corazón.

“¡República Dominicana! ¡Aquí está su novia! Esa que hace 30 años vino por primera vez, después fui a Chavón y les pedí que no se alejaran mucho de mí y lo han cumplido, lo han cumplido, pero yo también. No les voy a decir que les he sido fiel porque tengo muchos amantes y 30 años se dicen fácil, después casi once se dicen fácil. Esta es mi tercera ocasión en República Dominicana con tres”.

Más tarde, la multipremiada artista de origen asiático volvió a dejar claro el estado su relación con República Dominicana, explicando que tiene “muchos amantes”.

“No crean que fue broma cuando dije: 'Aquí está su novia'. Porque desde hace 30 años me casé con República Dominicana. Soy mexicana de nacimiento, adoptada por Colombia, reconocida y enamorada en Chile, pero casada, casada aquí”.

Otros momentos que destacaron fue la ovación que retumbó en el lugar luego de sonar el intro de “El cigarrillo”, una de las más esperadas y coreadas por los presentes, quienes pidieron repetirla y sus deseos fueron cumplidos, la queja de Ana Gabriel al personal de seguridad por querer cohibir al público del área Special Guest que se tomara fotos cerca del escenario, la dedicatoria del tema “Luna” a los difuntos, su saludo a Yailin “la más viral” que se encontraba en primera fila y el momento en el que desmintió que esta sería su última gira.

Ana Gabriel despidió el concierto con “Ay amor”, pero regresó al escenario por exigencia del fanaticada que pedía más y continuó con “Pacto de amor”, cuando se molestó con su equipo por no poner a funcionar sus audífonos y no poder escuchar la canción hasta que finalmente, dijo adiós con “Solo quiero ser amada”, “Simplemente amigo” y nuevamente “Ay amor”.

Nathalie Hazim estuvo como contraparte del show que comenzó con su participación a las 8 de la noche y se extendió hasta las 12 de la medianoche en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, aunque la artista principal subió a escena a las 9:21 de la noche.

Ana Gabriel ofreció una segunda presentación este domingo y el martes repetirá por tercera vez. Todos a casa llena con la producción de Saymon Díaz y su empresa SD Concerts.