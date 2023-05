"Evil Dead: el despertar": el regreso de una de las sagas más sangrientas

A pesar de que el nivel de violencia y dureza en el cine en general, es cada vez más extravagante y extremo, Dance of The Devil aún puede mantenerse con su papel de independiente.

Las películas conocidas por los espectadores más jóvenes sólo como Evil Dead siempre han sido extravagantes y extremas, y la violencia y la dureza aquí también han estado siempre en el límite de lo soportable.

La legendaria película de terror de Sam Raimi tiene su propia orientación atmosférica que se ha conservado a través de todas las encarnaciones posteriores.

Esto es precisamente lo que consolida y amplía ese atributo que siempre se le otorga muy a la ligera, pero que aquí está justificado: el culto. Lo cual se debe claramente al hecho de que Sam Raimi nunca ha soltado realmente las riendas, y con su antigua estrella de Evil Dead, Bruce Campbell, en el dúo de productores, co-determina cada producción. Así que la elección de Lee Cronin no es ninguna sorpresa.

No se puede repetir simplemente Dance of the Devils, esta de culto dirigida por Raimi en 1981, sigue siendo consciente de su forma e idiosincrasia en un sentido en el que hay que inventar mucho para poder reclamar una parte de su brillantez.

Fue una obra que, con extrema radicalidad, reveló al hombre como lo que es: un organismo moribundo.

Es decir, en el cine: un morir que no puede terminar y que permanece atrapado como un muerto viviente en su medio de desenmascaramiento, una película splatter en el sentido más clásico y abstracto.

Video La icónica franquicia de terror, “Evil Dead: El despertar”, del escritor y director Lee Cronin (“Bosque Maldito”).



Es lógico que Raimi transformara el ojo de la propia cámara en una entidad impactante e invasora para su furioso juego espacial.

Mientras tanto, enfrentaba, de forma que congeniara, a su protagonista, interpretado por Bruce Campbell, con el presentimiento de su existencia cinematográfica.

Un personaje en una colección de estrafalarias batallas materiales e interludios slapstick, que se hicieron aún más intensos en la secuela.

El núcleo anárquico de esta serie de terror no puede salvarse simplemente intentando copiar y trasladar sus puntos y motivos argumentales.

Fede Álvarez ya lo intentó una vez en 2013 con su adaptación Evil Dead y puso en escena un retro-splatter sucio, duro y atmosférico que, sin embargo, exprimía hasta el mero cálculo cada intento propio, cada improvisación creativa que conformaba la magia del original. En Evil Dead Rise, esta intención se desmorona aún más claramente.

Ciertamente, están los ingredientes familiares: el necronomicón maldito, los conjuros ominosos, las personas poseídas y, por supuesto, el maltrato creativo de los cuerpos. Sin embargo, si se arrancan estos elementos de su marco formal original, con todos los asombrosos trucos de cámara y experimentos de efectos, y simplemente se transplantan años después a un escenario diferente con nuevos personajes, uno se da cuenta rápidamente de que surge poco más que un horror demoníaco mediocre, algo que ocurre con Evil Dead Rise, que destaca entre la multitud únicamente por su nivel de violencia.

En esta imagen proporcionada por Warner Bros. Pictures, el director Lee Cronin, a la izquierda, con la actriz Alyssa Sutherland en el plató de "Evil Dead Rise".Warner Bros. Pictures via AP)

El director Lee Cronin comienza esta película con un icónico plano de cámara que está grabado a fuego en la película original.

La resolución de este efecto es inmediatamente un notable puente entre el entonces y el ahora, pero no teman contadores del patrimonio y puristas, el plano característico se utilizará en toda su extensión en un momento apropiado más adelante.

Bienvenidos al mundo de Evil Dead, donde las pequeñas cosas marcan el estilo. Desde los bosques de antaño, hasta un destartalado bloque de apartamentos de hoy en día, donde vive la madre soltera Ellie con sus tres hijos. Y justo a tiempo, la hermana Beth aparece en la puerta.

Los nerds saben que los Deadites son demonios parásitos que se alimentan de las almas de los vivos. Y esa es realmente la premisa de esta película, así como de todas las demás películas, y episodios de la serie de Evil Dead.

Directa y sencilla, pero no por ello carente de imaginación o estúpida. Se trata del puro terror que la trama ejerce sobre los espectadores, similar al horror desnudo que se apodera de los protagonistas en la película. Y Lee Cronin domina con gran precisión los instrumentos con los que sabe escenificar esta cruel pesadilla, ante todo, se trata de la perfecta sintonía del director en la acumulación de tensión.

Además, la película no tiene nada novedoso, no hay planos reconociblemente superfluos. Pero lo que mantiene la tensión desde el primer momento es el enervante diseño de sonido de Peter Albrechtsen. Tras una breve pero brutal introducción, que en realidad marca el final de la historia, la película retrocede un día.

Luego de un violento temblor de tierra, Danny, el hijo mayor de Ellie, encuentra un extraño libro y lo que parecen ser discos pertenecientes al padre en un agujero en el suelo que se ha abierto en el aparcamiento subterráneo del edificio de apartamentos. Si ahora piensa en prestidigitación fantasmal, está en lo cierto, la tensión y la conmoción aumentan continuamente hasta los últimos treinta minutos, cuando todo se descarga en una absurda orgía de violencia.

Y los tonos de Albrechtsen son una compañía constante que no te suelta.

A Cronin también le encanta jugar con las expectativas, él crea situaciones que nos llevan a esperar sustos ingeniosos, pero no se cumplen.

En su lugar, convence con momentos de shock que te pillan por sorpresa, y todo va de la mano en escenas de salpicaduras literalmente impresionantes.

Uno se ha permitido experimentar momentos desagradables más explícitos en otras obras, pero lo que también distingue a esta película, como a sus predecesoras, es la atmósfera constantemente oscura, gran parte de ella es extraña y alocada, pero nunca para gastar una broma rápida.

Evil dead Rise funciona más bien como una farsa.

Las risas del público sólo provienen de la vergüenza que sienten ante lo que está sucediendo, cuando piezas conocidas del decorado aparecen abruptamente para los fans.

Esto se aplica no sólo al Libro de los muertos, que Danny encuentra, sino también, por ejemplo, a una herramienta que encontrará su tía.

Actualmente hay dos tendencias en el género de terror: están las películas increíblemente entretenidas que aligeran su potencial de violencia con mucho humor abstruso y están las que intentan venderse, contra viento y marea, como una historia basada en hechos reales.

La mayoría de ellas no son realmente buenas.

En este último aspecto, al menos, a Lee Cronin se le puede acusar de poco, aunque sus imágenes parezcan siempre apenas limpias y ordenadas: en esta película de terror, hay baboseo, vómitos y hemorragias en el arroyo para todos los gustos. Así que hace todo lo posible por estar a la altura del espíritu transgresor del original, tiene personajes mordisqueando copas de vino, rascándose las piernas con ralladores de queso y la famosa motosierra acechando también en alguna parte.

En cierto modo, es desinhibida y excesiva, pero sólo hasta donde exige la tradición con sus viejas fórmulas. Sobre todo, es (salvo excepciones) terriblemente carente de humor.

Uno puede maravillarse un poco con los elaborados efectos, seguro. También es difícil negar que Lee Cronin sabe contar una historia entretenida y escenificar algunas escenas de terror clásicas que dan mucho miedo. Las más fuertes funcionan menos con la violencia y más con su acústica: los fantasmas susurran por todas partes en el ascensor, los demonios son invocados a través de un disco con voces atronadoras y retumbantes. Pero estos atmosféricos momentos individuales no pueden ocultar lo transparentes que se han vuelto la mayoría de las películas de terror populares.

Así, aquí la danza de la muerte se convierte de nuevo en una confrontación con el miedo a la crisis familiar.

Este nivel de significación ya estaba presente en la adaptación de Fede Alvarez, pero aquí se hace aún más explícito y tenso.

Por momentos se asemeja a la mala leche de un cuento de los hermanos Grimm, cuando los padres se vuelven de repente amenazadores o se encuentran con su reverso maligno.

Por un lado, están los hijos de Ellie, que tienen que experimentar cómo su cariñosa madre se convierte en un monstruo asesino, en una bruja horripilante.

Y por otro, la artista Beth, que tiene miedo de su propia maternidad no deseada y ahora tiene que responsabilizarse de los niños en peligro a modo de prueba.

En consecuencia, Evil Dead Rise los somete a un cínico entrenamiento de preparación, un infierno sangriento.

Algo sobre la familia y las madres, sobre el trauma y la película de terror está acabada.

Algunos temores sobre fenómenos religiosos reprimidos también van siempre hoy en día y así una figura de Jesús ofrece uno de los primeros momentos aterradores en esta historia.

Al final, la película de Cronin resulta una composición y adaptación de imágenes icónicas, entretenida, pero pálida y fastidiosamente calculada, evocan un viejo glamour que ellas mismas nunca alcanzan.