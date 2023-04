Muchos fueron los momentos que marcaron el primero de los tres conciertos que trajeron a Ana Gabriel hasta República Dominicana, tras haberse presentado hace una década en el anfiteatro de Altos de Chavón, en Casa de Campo, La Romana.

Desde su salida a escena con el tema “Esta Noche” hasta su despedida con “Ay amor”, la cantante mexicana no dejó de sorprender al público con cada una de sus acciones, entre ellas, se puede mencionar cuando interpretó rancheras como “Talismán”, “Hechizo” y “El cigarrillo” acompañada por un grupo de mariachis dominicanos. Dirigió un saludo a Yailin la más viral, quien se encontraba en el público y no aguantó las lágrimas, pues la dominicana ha expresado en varias ocasiones su admiración por “La Diva de América” y su declaración de amor a República Dominicana identificándose como dominicana y la novia de este territorio.

“¡República Dominicana! ¡Aquí está su novia! Esa que hace 30 años vino por primera vez, después fui a Chavón y les pedí que no se alejaran mucho de mí y lo han cumplido, lo han cumplido, pero yo también. No les voy a decir que les he sido fiel porque tengo muchos amantes y 30 años se dicen fácil, después casi once se dicen fácil. Esta es mi tercera ocasión en República Dominicana con tres”.

“Vamos a decirle cómo se mastica, cómo se baila, cómo se goza, cómo se canta en Santo Domingo, pero vamos a decir cómo somos los dominicanos y digo somos, porque cuando yo llego a un país y estoy en un escenario, me hago ciudadana de ese país”.

Entre una de las pausas, Ana Gabriel leyó uno de los carteles y lamentó no poderse tomar fotos con una fanática que le escribió que se encontraba celebrando su cumpleaños número 79. La razón es que su vestuarista, con quien pasó cerca la mayor parte de la Semana Santa, y dos personas más de su equipo resultaron positivo a COVID-19. “Ustedes piensan que el covid se fue, pero no se ha ido”.

Minutos más tarde, la intérprete de 67 años aceptó tomarse la foto, pero a unos metros de distancia.

La estrella de la música también aprovechó el escenario para negar que esta sea su última gira. “No me anden retirando. Llegará un momento en que tenga que decir adiós a los escenarios, pero no ahora ni mañana… no lo sé. Eso solamente Dios lo sabe”.

“Soy como quise ser”, “No sabes, “Evidencias”, “Mar y arena”, “No a pedir perdón”, “Destino”, “Y aquí estoy”, “Baila el reggae”, “No entiendo”, “Tú lo decidiste”, “A pesar de todo”, “Cómo olvidar”, “Ahora”, “Huelo a soledad”, “Sin problemas”, “La reina”, “Vámonos”, “Me equivoqué contigo”, “Es demasiado tarde”, “Quién como tú”, “Hasta que te conocí”, “Luna”, “No me digas”, “Pacto de amor” y “Solo quiero ser amada” también formaron parte del repertorio de la multipremiada artista.

Nathalie Hazim estuvo como contraparte del show que comenzó con su participación a las 8 de la noche y se extendió hasta las 12 de la medianoche en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto.

Ana Gabriel regresará este domingo y el martes en otros dos conciertos a casa llena.